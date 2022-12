El escandaloso posteo de Georgina, pareja de Cristiano, contra el DT Santos: "Hoy ese amigo que..."

Georgina Rodríguez, la novia argentina de Cristiano Ronaldo que ya había subido un mensaje con cierto dejo de ironía y disgusto después de que el DT Fernando Santos decidiese que su pareja arrancara como suplente en el partido de octavos de final ante Suiza, esta vez no escondió absolutamente nada y, tras la eliminación de Portugal en cuartos ante Suiza, hizo saltar todo por los aires. ¿El mensaje más fuerte que deja? Que según ella, el "amigo" al que tanto defendió su pareja puertas adentro lo terminó "traicionando". Durísimo.

El posteo bomba de Georgina Rodríguez en Instagram, contra el DT de Portugal.

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio como cambió todo. Pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te admiramos", explotó Georgina Rodríguez.

Por su parte, en la conferencia de prensa posterior al partido, Fernando Santos, DT de Portugal, bancó su decisión de marginar a Cristiano Ronaldo: “No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso".

Por segundo partido consecutivo, al igual que en octavos ante Suiza, Ronaldo arrancó como suplente en la derrota 1-0 ante Marruecos e ingresó a los 5' del segundo tiempo, cuando ya su equipo estaba en desventaja.

CR7 se despidió de Qatar 2022 habiendo metido un gol, de penal ante Ghana en el primer partido, y arrancado los últimos dos partidos, los dos más importantes, desde el banco.