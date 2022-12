El brutal palazo de Bruno Fernandes contra Argentina por el arbitraje de Tello: "No sé si le van a dar..."

Enojadísimos. Así se quedaron los jugadores de la Selección de Portugal con el arbitraje del argentino Facundo Tello después de la eliminación de su equipo ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Bruno Fernandes, una de las estrellas del seleccionado luso, cargó contra Argentina y la decisión de la FIFA de incluir a ese juez cuando el equipo albiceleste sigue en la competencia, con un brutal palazo.

Bruno Fernandes, caliente con la derrota de Portugal.

"No sé si le van a dar la copa a Argentina", arrancó Fernandes, muy molesto con Tello, quien tuvo un arbitraje con alguna polémica pero que añadió ocho minutos en el segundo tiempo y expulsó a un futbolista de Marruecos.

"Me da igual, voy a decir lo que pienso y que se jodan. Es muy extraño que en nuestro partido haya un árbitro de un equipo que sigue en la Copa y que no haya uno portugués, porque si tienen nivel para la Champions también lo tienen para estar aquí. Los árbitros de hoy no están acostumbrados a la Champions. Claramente han inclinado el campo contra nosotros porque en el primer tiempo me han hecho un penalti claro", aseguró el portugués en referencia a una jugada en la que se derrumbó en el área producto de un toque sutil de un rival.

Otro que se molestó muchísimo con Tello fue Pepe, quien fue casi por la misma línea que su compañero en la entrevista en el campo de juego: "Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre el partido. Era inaceptable tener a un árbitro argentino arbitrando el partido, después de lo que dijo ayer (Lionel) Messi llega un argentino y pita".

"En el segundo tiempo no se jugó nada y sólo añade ocho minutos. Trabajamos muy duro. Ocho minutos de añadido y no se jugó nada. En el segundo tiempo solo queríamos jugar. Estamos tristes, teníamos calidad para ganar la Copa del Mundo, lamentablemente no logramos hacerlo", aseguró el defensor central, quien seguramente jugó también su último partido en un Mundial.