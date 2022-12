Luis Enrique, desopilante: "¿Por un momento estuvimos afuera? Si me enteraba..."

La locura de la definición del Grupo E de este Mundial de Qatar 2022 hizo que durante tres minutos, esos que pasaron entre el 2-1 de Costa Rica y el empate de Alemania, España y los alemanes -ambas selecciones a la vez- estuvieran matemáticamente eliminadas. Sin embargo, los germanos reaccionaron rápido y le terminaron ganando a los costarricenses por 4-2; lo que hizo que los españoles volvieran a tener vida y pasaran como 2º, pese a perder 2-1 contra Japón, quien inesperadamente terminó 1º. Luego del infartante partido, Luis Enrique, seleccionador de España, reconoció que en ningún momento estuvo al tanto de este vaivén en el resultado del otro partido y sorprendió con una frase desopilante.

uD83EuDD2F ¡Luis Enrique no sabía que España había estado eliminada durante algunos minutos! pic.twitter.com/b6Tafo09qo — Relevo (@relevo) December 1, 2022

"¿Hemos estado eliminados por unos minutos? No lo sabía. Si me enteraba, me daba un infarto", expresó Luis Enrique, un poco en broma otro poco enojado por el rendimiento de su equipo, tras conseguir la clasificación. Japón quedó 1º con 6 puntos, España 2º con 4 (+6), Alemania 3º con 4 (+1) y Costa Rica 4º con 3.

España perdió con Japón pero se clasificó igual (foto: EFE).

Perdiendo el partido contra Japón y finalizando así como segunda del Grupo E, España se evitó muy probablemente cruzarse con Brasil en unos hipotéticos cuartos de final y se especuló con esta posibilidad de que "se dejaran ganar a propósito"; la cual fue completamente desmentida por el entrenador español: "Queríamos ser primeros y ganar. No teníamos que elegir rival, que fuera el que fuera. Ahora nos vamos a otro lado como segunda, pero eso no te dice que sea más fácil o difícil".

España jugará este martes a las 12 su partido de octavos de final de Qatar 2022: contra Marruecos, la 1º del Grupo F.