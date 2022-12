La tremenda definición de Thomas Muller sobre el fracaso de Alemania y una terminante decisión: "Es un..."

Lo que era imposible volvió a suceder. Alemania, tantas veces imbatible, cayó eliminada en fase de grupos de un Mundial por segunda vez consecutiva. Así como Rusia 2018 marcó el final para un campeón del mundo como Toni Kroos, Qatar 2022 significó la última función para Thomas Muller, enorme jugador de Die Mannschaft.

Una vez consumada la eliminación, Muller se quedó saludando a los hinchas alemanes.

Alemania venció a Costa Rica por 4-2, pero la victoria de Japón lo sentenció a mirar el resto de la Copa del Mundo desde afuera. Con este desenlace, Muller le puso punto final a su carrera con la camiseta de su selección nacional: "Fue mi último partido. Fue un gran placer. Experimentamos grandes momentos juntos".

Luego, fue tajante sobre un nuevo fracaso alemán y se contradijo sobre su futuro: "Es un desastre absoluto. Todavía no sé qué va a pasar conmigo. Si este fue mi último partido con Alemania, me gustaría decir unas palabras a todos los fanáticos del fútbol alemán que me han acompañado a lo largo de los años: fue un tremendo placer, querida gente. Muchas gracias".

Muller fue, para toda una generación de hinchas, el gran verdugo de la Selección argentina en Mundiales. Cuando apenas tenía 21 años, fue una de las grandes de la goleada que le propinaron los teutones a la Albiceleste dirigida por Diego Armando Maradona en Sudáfrica 2010. A su vez, también encabezó el cuarto título mundial de Alemania, ese que consiguieron al vencer al equipo de Alejandro Sabella en Brasil 2014.

Sin dudas, Muller deja la Selección alemana con un enorme historial: 10 goles en 19 partidos repartidos en cuatro Mundiales. En total, fueron 44 tantos en 121 encuentros desde su debut en 2010, que paradójicamente fue un amistoso ante Argentina. No obstante, este final con dos eliminaciones en primera ronda empaña lo que era, hasta 2018, una carrera internacional casi impoluta.