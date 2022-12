La gran victoria y el próximo desafío: análisis de Miguel Simón

"La Scaloneta" venció a Polonia 2 a 0. El triunfo le permitió clasificar para octavos de final y ser el primero en su grupo. El próximo partido será contra Australia. Miguel Simón, periodista deportivo, conversó en MDZ Radio desde Qatar sobre dicho triunfo y los desafíos que se vienen si Argentina quiere seguir permaneciendo en el Mundial de Qatar 2022.

“Ayer Argentina jugó un buen partido. Polonia fue un equipo que le brindó facilidades, que fue más amarrete que en la primera fecha. La mejor manera de neutralizar a Lewandowski era mediante el técnico polaco, que lo dejó solo a la deriva”, comenzó diciendo Simón.

Los goles de ayer fueron realizados por Alexis Mac Allister y Julián Álvarez

Además, el especialista agregó: “Le aplicaron inteligentemente el rigor a Lewandowski. El futbolista de espalda tenía muy claro que había que aplicar el rigor en esa zona, porque es cortar el avance y que no te saquen tarjeta".

En este sentido, Simón explicó que hoy en el fútbol, cuando los jugadores van a presionar en el campo rival, pueden aplicar un poco de rigor, y los árbitros no sacarán tarjeta. "Las mismas faltas, quizá más cerca de tu arco, terminan siendo tarjeta amarilla. Ayer la Argentina ocupaba el campo rival, Lewandowski estaba lejos y las faltas que recibían de espaldas eran en campo propio" detalló.

"La Selección hizo el partido que tenía que hacer para reencontrarse con la confianza. Polonia estaba refugiado atrás y no contraatacó. Tenía un solo extremo y casi no tocó la pelota. Termino siendo un mal producto, Argentina no lo perdonó. Eso fue importante porque demostró la jerarquía", agregó.

El especialista destacó el desempeño de Julián Álvarez: "Yo creo que ya no saldrá de los partidos, sobre todo porque Lautaro no está al 100% físicamente debido a un problema en el tobillo. Para jugar contra Australia, me parece que Julián ajusta más que Lautaro", dijo.

La situación de Di María

Simón advirtió que es muy difícil que el "Fideo" juegue en el próximo partido contra Australia debido a su lesión."Tal vez Scaloni piense en combinar a Lautaro y a Julián Álvarez", argumentó.

Di María tuvo molestias en el cuádriceps durante el partido

"Me parece que ante la escasa cantidad de días, arrancar con Di María en el próximo partido es un riesgo. Es el que más sensación de electricidad produce y de que algo importante puede ocurrir cuando toma la pelota, es el más parejo en ese aspecto en los tres partidos. Luego, si Argentina pasa a la siguiente fase, volvería a jugar el viernes, es un gran descanso. Si el partido se vuelve difícil tal vez pueda entrar en esa oportunidad", argumentó el especialista.

La queja de Scaloni

El director técnico de la Selección argentina se quejó por los pocos días que le quedan a su equipo para descansar para el próximo partido. Simón explicó: "Es un tema muy difícil de solucionar por el calendario del Mundial. A uno le iba a tocar jugar en el primer día. Luego tenes más descanso para jugar 4.º de final . Lo que es desventaja primero, para el que pase va a ser ventaja posterior".

Finalmente Simón advirtió que la Argentina está en mejor situación que cuando llegó a Qatar, "está en segunda fase, terminó primero y enfrenta a Australia, que es el peor equipo del grupo" .