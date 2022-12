El DT que se postuló en TV para agarrar a México segundos luego de escuchar la renuncia de Martino

Instantes luego de que finalizara la conferencia de prensa en la cual Gerardo Martino anunció su renuncia a la dirección técnica de la selección de México, tras quedar afuera del Mundial de Qatar 2022 en fase de grupos, el periodista de ESPN México, José Ramón Fernández, le preguntó a su compañero de panel y exentrenador del combinado azteca, Juan Carlos Osorio, si estaba dispuesto a sustituir al Tata. A lo que el experimentado DT colombiano respondió con un contundente: "Sí, señor".

Juan Carlos Osorio reconoció que "quiere volver a dirigir a México".

"Yo creo que México es una nación futbolera y la selección mexicana es una gran selección para dirigir. A mí me parece que, no solamente yo, sino todos los técnicos mexicanos -y obviamente con más razones porque es su propio país- deben de aspirar y tener como objetivo dirigir a esta gran selección", se postuló Osorio, segundos después de que el Tata Martino, abatido, dijera: "Mi contrato se terminó cuando al árbitro pitó el final del partido. No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta".

Osorio estuvo al mando de México entre octubre de 2015 y julio de 2018 y su paso culminó de la mano con la participación del equipo mexicano en los octavos de final de Rusia 2018 (0-2 vs. Brasil). En total, el colombiano de 61 años dirigió 52 partidos al combinado azteca, obteniendo 33 victorias, 9 empates y 10 derrotas.