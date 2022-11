Luis Suárez le dijo adiós a Nacional y hay un destino que pica en punta para después del Mundial

Desde que arrancó la aventura de Luis Suárez por Nacional, tras el 'no' a River, se supo que iba a ser por tres/cuatro meses hasta el Mundial; que justamente iba a usar este tiempo como "preparación" para llegar de la mejor manera a Qatar 2022. En el medio, igualmente, se dio el gusto de volver a vestir los colores del club que lo vio nacer, conseguir dos títulos y encima marcar un golazo inolvidable en el clásico ante Peñarol. El ex Barcelona ya tuvo una despedida emotiva de la gente del Bolso, que hizo mucha fuerza para que pudiera volver, y, si bien todavía no está confirmado al 100%, lo más probable es que continúe su carrera en LA Galaxy de la MLS, una vez finalice la Copa del Mundo.

LA Galaxy, el probable nuevo destino de Luis Suárez.

Al borde de cumplir los 36 años y tras confirmar que "no volverá a jugar en Nacional", este salto de Luis Suárez a LA Galaxy parece ser que sería uno de los últimos de su carrera, sino el último. Deja el Bolso con ocho goles en 16 partidos en este segundo ciclo.

De fichar en el club californiano, lo haría como 'Jugador Franquicia': los que están exentos de las regulaciones del tope salarial que impone la liga por cada equipo. La MLS sólo permite a tres futbolistas bajo esta condición y el equipo de Los Ángeles actualmente tiene dos, Chicharito Hernández y Douglas Costa. Por lo que también se especula con que su llegada termine desembocando en la salida del mexicano. Al Lucho le esperaría un contrato millonario.

Ya a once días del inicio del Mundial, Suárez está con la cabeza en la selección de Uruguay, que conformará un grupo bastante parejo, con Portugal, Corea del Sur y Ghana. Debuta el 24/11 contra los asiáticos, el 28/11 va frente a los lusos y cierra su participación el 2/12, ante los africanos. Esta de Qatar 2022 será su cuarta Copa del Mundo.