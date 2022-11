La lapidaria frase sobre la continuidad de Mick Schumacher en la Fórmula 1

El futuro de Mick Schumacher en la Fórmula 1 no está asegurado. Su irregularidad le jugó en contra y el equipo Haas tiene algunas opciones para reemplazarlo. Semanas atrás fue Günther Steiner, director del equipo, quien habló al respecto y dejó en claro que todo dependía del piloto pero ahora apareció Bernie Ecclestone quien fue lapidario con el hijo de la leyenda.

Bernie habló sin filtro sobre Mick.

"No creo que siga en Haas el año que viene, la gente estaba decepcionada con su rendimiento. No sabemos si fue culpa suya o del equipo, pero evidentemente es difícil encontrar a alguien que le ponga en un equipo ganador", expresó el ex dueño de la máxima en una entrevista con la RTL.

Luego, durante la charla, le aconsejó directamente que pruebe en otras categorías: "Tal vez Schumacher tenga que olvidarse de la Fórmula 1 y centrarse en las otras series de deportes de motor, su apellido es su mayor carga, pero intenta estar a la altura lo mejor que puede. Y eso es lo que le trae todos los problemas. Por eso mismo: mejor que lo olvide y corra en otra categoría".

En cuanto al eventual reemplazo de Schumacher, Steiner no descartó que el alemán Nico Hülkenberg (Aston Martin) de 35 años sea uno de los candidatos a sumarse a la escudería y a Ecclestone no le sorprende: "No se trata de la edad, sino del estado mental. Fíjate en Juan-Manuel Fangio, empezó a una edad en que todos pararon hace mucho".

Este fin de semana habrá acción de la Fórmula 1 en Brasil. La presencia de la máxima ha generado mucha expectativa y tiene que ver con que todavía quedan cosas en juego. Porque aunque Red Bull se ha mostrado intratable y ya es campeón, Ferrari y Mercedes mantienen la lucha por la segunda plaza de constructores, y Alpine y McLaren, por la cuarta.