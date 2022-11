La insólita medida que tomó Gales con Gareth Bale durante el Mundial: "No hay..."

"Gales. Golf. Real Madrid. En ese orden", rezaba la bandera de Gareth Bale que tanta polémica causó en el Santiago Bernabéu. El Mundial de Qatar 2022 será el segundo para la Selección galesa y mucho se lo debe a la capitanía del exjugador del Merengue. Sin embargo, el DT no tiene favoritos y le prohibió a la figura practicar su hobby preferido.

Leyenda

El amor de Bale por los palos y el green es muy conocido en el mundo del fútbol. En su peor momento en el Real Madrid, el galés amagó con colgar los botines y dedicarse al golf en su país. No obstante, no podrá practicar este deporte durante su estadía en Qatar: "No hay golf. Estamos ahí para hacer un trabajo", sentenció Robert Page, el entrenador.

Luego, el técnico que reemplazó a Ryan Giggs, apartado del cargo por un escándalo judicial, agregó que intentó encontrar una solución para que sus jugadores pudiesen jugar, pero el calendario mundialista no se lo permite: "Teníamos una jornada de golf planeada. Fui al club de Doha, pero oscurece a las cuatro en punto. Lo miramos, pero hay otras funciones que podríamos tener que hacer, por lo que puede que no tengamos la oportunidad de jugar".

"En el pasado, puede que si no hay nada planeado podrían haber jugado, pero eso es cuando tienes una semana sin doble partido. Allí, no tendremos suficiente tiempo. Cada cuatro días hay un partido. Es imposible", cerró Page, que comandará a Gales en su segunda experiencia mundialista.

Los Dragones Rojos integran el grupo B junto a Inglaterra, Irán y Estados Unidos. Con sus vecinos ingleses como claros candidatos, Bale y compañía buscarán quedarse con el segundo puesto, pero lo que hay algo que es seguro: no podrán jugar al golf en Qatar.