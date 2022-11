La fulminante respuesta de Chile tras la quita de puntos a Ecuador: "Nosotros teníamos…"

El TAS sancionó ayer a Ecuador con una multa de 100 mil francos suizos por la inclusión de Byron Castillo, con información falsa sobre la nacionalidad, durante las Eliminatorias para Qatar 2022 y además comenzará con tres puntos menos el camino al Mundial 2026. La determinación dejó también sin posibilidades a Chile y Perú, ambos demandantes, y el Tri integrará así el grupo A con Qatar, Países Bajos y Senegal. Castillo, en tanto, no recibió sanción individual, por lo que no deberá abonar ninguna multa.

El fallo del TAS.

La noticia generó reacción inmediata en el vecino país y Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), habló al respecto y fue contundente: "El fallo del TAS dice que nosotros teníamos razón. Seguimos con la convicción de tener los fundamentos y el TAS nos dio la razón".

"No cómo queríamos nosotros que nos diera la posibilidad de ir al Mundial, sino que reconoció una falta de Ecuador. Siempre ante la adversidad hemos estado con la convicción. Nos dio la razón parcial, no totalmente, pero eso quiere decir que no estábamos equivocados en seguir hasta las últimas consecuencias en el juicio", aseguró tras ser elegido nuevamente como titular de la ANFP.

Para finalizar, explicó: "Nosotros vamos a seguir un proceso aconsejado por el abogado con respecto al proceso natural que se debe hacer y obligatorio con el deber que debemos cumplir ante nuestra Federación y los derechos de nuestro país”.

El TAS sostuvo que la federación de Ecuador (FEF) “es considerada responsable por utilizar un documento que contiene información falsa, infringiendo el Artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA y, por tanto, es sancionada conforme al Artículo 6 del Código Disciplinario de la FIFA".