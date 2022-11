La distendida frase de Robert Rojas tras una jugada que preocupó a River en su regreso: "Pensé que me..."

El 2022 fue un año que se hizo largo para River. Resultados que no fueron los esperados, rendimientos individuales y grupales por debajo de lo acostumbrado a la era Marcelo Gallardo y muchos lesionados. El Millonario sufrió mucho en el costado defensivo y extrañó a Robert Rojas, quien regresó en el amistoso ante Colo Colo tras la durísima lesión sufrida a comienzos de año.

En la primera fecha de la Copa Libertadores, el defensor paraguayo sufrió una fractura de tibia y peroné como consecuencia de una dura falta ante Alianza Lima. Casi siete meses después, el Sicario regresó a las canchas y bromeó sobre una situación que paró los corazones de los hinchas: "Si, yo también me asusté. Pensé 'primera pelota y ya me rompí la cabeza', pensé que me rompí todo, ja", soltó.

Previo a ese comentario, Rojas se mostró muy contento por su vuelta al fútbol: "Muy feliz, muy contento. Es como volver a debutar, me sentí bastante cómodo. Ahogado, pero bien", dijo con una sonrisa en la cara.

El defensor guaraní jugó todo el segundo tiempo, pero casi enciende las alarmas en la primera pelota que tocó. Rojas fue a fondo a cabecear una pelota y se golpeó duramente. Sin embargo, pudo seguir jugando y cumplir su vuelta con éxito tras tanto tiempo: "La verdad que fue muy duro. Fue la primera lesión grave de mi carrera. Por suerte tuve la mente fuerte para salir adelante", expresó.

En un aspecto más global, River venció a Colo Colo por 4-3 en Viña del Mar. El Millonario comenzó arriba con goles de Borja y Solari, el Cacique se lo dio vuelta y, finalmente, los de Gallardo volvieron a pasar al frente con un doblete de ambos goleadores. Ahora, el Muñeco dirigirá su último encuentro como DT riverplatense en Mendoza el próximo domingo.