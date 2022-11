La canción viral en TikTok que sonará en las tribunas de México en Qatar 2022

Los hinchas mexicanos tienen mucha ilusión con llegar al quinto partido de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Grupo Frontera tomó una canción de Morat, llamada "No se va", para que suene en todas las tribunas.

"No tenemos a Ronaldo, mucho menos a Neymar, pero queremos esa copa y nadie nos la va a quitar. Los saudís van a llorar, los polacos sufrirán, la esperanza no se va, no se va, no se va", dice una parte de la canción.

"Chicharito no estará, el Bebote goleará, la esperanza no se va, no se va, no se va. ¡Venga México! Pongánle huevos cabrones, ¡venga México! Queremos verlos campeones, ¡venga México! que mi pasión no termina, yo te amo toda la vida", sigue la letra.

México comparte el Grupo C en el Mundial de Qatar 2022 con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. En el primer partido, el equipo del Tata Martino jugará contra Polonia en uno de los partidos más importantes para el tri.

México es la quinta selección que más boletos compró para Qatar 2022. Este es el top 10: