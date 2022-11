El picante mensaje de Copetti para Benedetto y los jugadores de Boca: "Que se banquen..."

Pasaron algunos días de la consagración de Racing en el Trofeo de Campeones, pero siguen tirándose dardos de un lado y del otro. El escandaloso final, que tuvo cinco expulsados en Boca, dejó mucho para hablar y Enzo Copetti tiró más leña al fuego en diálogo con @DataRacingOK. El delantero apuntó contra los jugadores Xeneize y reveló qué pasó en el partido con River.

"Nosotros perdimos campeonatos. No les habíamos faltado el respeto nunca a ellos. Se vio reflejado después de que ellos salieron hablar y de que me metieron a mi en algunas situaciones y yo nunca hablé hacia Boca en ninguna nota. Entre colegas fue una falta de respeto que me ataquen de cierta forma. Nosotros nos callamos, jugamos el partido y lo pudimos sacar adelante. Que ahora se banquen lo que ellos generaron", expresó sin filtro.

Luego, explicó lo ocurrido en el penal que Franco Armani le atajó a Jonathan Galván y por el que fue muy criticado ya que los fanáticos lo acusaron de no tener personalidad para hacerse cargo en un momento clave del partido con River: "Iban 43' y estaba cansado. Cuando uno no piensa por el cansancio, la confianza no está y Jony la tenía. Fui goleador y por ahí me tendría que haber hecho cargo, pero no estaba confiado. La próxima no voy a dudar en hacerlo".

Sobre su futuro en la Racing, contó: "Estoy pensando en la Copa Libertadores. Es algo muy lindo para mí y lo sueño desde chico. Estoy seguro que con este grupo estamos para pelear cosas muy lindas. Yo por ahora me debo a Racing y voy a seguir acá. Si llega una oferta y al club le convence, no tengo nada que hacer".

"A uno le va a doler irse por todo el cariño de la gente y, si es que me voy, espero que más adelante pueda volver", cerró. Copetti, en el partido ante Tigre, sufrió un esguince de rodilla derecha y tobillo derecho que le hizo perder la final con Boca. Lo positivo es que no tiene comprometidos los ligamentos de la rodilla y podrá estar para la pretemporada.