El central extranjero que le interesa a Riquelme para suplir la ausencia de Marcos Rojo en Boca

La lesión de Marcos Rojo en la recta final de la última Liga Profesional no sólo que significó para Boca una gran pérdida para lo inmediato, sino también para el primer semestre del año que viene, donde el Xeneize afrontará la fase de grupos de la Copa Libertadores, el gran objetivo del club. Por eso, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, en estos "meses muertos" por el desarrollo del Mundial, ya comenzaron a delinear el armado del plantel para el 2023 y fijaron como prioridad sumar a un defensor central zurdo. Dado este panorama, el nombre que surgió en las últimas horas como posible refuerzo, en realidad, que volvió a surgir porque ya buscado a mediados del 2020, es el del colombiano William Tesillo.

William Tesillo, defensor colombiano del León que es del gusto de Riquelme.

La noticia de que "Boca habría vuelto a la carga por Tesillo" la dio a conocer el periodista que cubre la actualidad del club de la Ribera, Emiliano Raddi en el programa SC Night de ESPN. Actualmente, el defensor -habitualmente convocado a la selección de Colombia- se encuentra jugando en el León de México, donde tiene contrato hasta mediados del 2023. Además, también se puede desempeñar como lateral por la izquierda con naturalidad.

Tesillo posee 32 años y está en el fútbol mexicano desde 2018, tras haber pasado por Centauros, Quindío, Junior e Independiente Santa Fe; todos equipos de Colombia. Con su selección ya jugó 30 encuentros y marcó un gol.

Luego de que se frustrara su pase a Boca, en plena pandemia por el COVID-19, el jugador declaró igualmente que su "deseo" de ir al Xeneize en algún momento quedaba latente y que había "estado cerca": "Estuve cerca de ir a Boca, pero no se pudo. En León estoy muy contento, pero si en algún momento se presenta la oportunidad, ¿por qué no ir? Es algo que me puso muy orgulloso, que se interesarán en mí, porque todos sabemos lo que representa Boca; no sólo en el fútbol argentino, sino a nivel mundial. El fútbol argentino es súper competitivo, tiene grandes equipos, cualquier equipo puede ser campeón. En algún momento me gustaría poder estar ahí".

No obstante, hay un aspecto negativo respecto de su contratación, que es que prácticamente ni jugó en el último semestre. Perseguido por las lesiones, apenas disputó cinco encuentros en el último Apertura MX con el León, que quedó afuera en el Repechaje de la fase de playoffs. ¿Se dará en 2023 esta operación que ya viene siendo gestionada por Riquelme desde 2020?