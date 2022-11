Copetti reveló el motivo, públicamente no reconocido hasta ahora, por el que no quiso patear el penal vs. River: "Estaba..."

Si bien el título conseguido con la final del Trofeo de Campeones ante Boca fue una especie de desahogo para Racing, la decepción que significó perder la Liga Profesional en la última fecha fue muy grande; sobre todo por la manera en que se dio: desperdiciando un penal en tiempo de descuento y con Independiente dándole la mano que necesitaba. Ese penal errado por Galván tuvo un impacto muy doloroso para la Academia y para sus futbolistas, siendo Enzo Copetti uno de a los que más se le cayó por no hacerse cargo de ese remate tan importante. Por primera vez después de esa tarde, el goleador de la Academia dio detalles de ese momento y reveló por qué, pese a ser él el encargado designado, le dejó la ejecución a otro compañero.

"Si no estaba Mati (Rojas) en cancha, el encargado era yo. Cuando a mí me hicieron el primer penal, lo quise patear pero como no era el encargado tampoco me quise ponerme a pelear por un penal. En el segundo, no estaba confiado porque ya iban 43 minutos (del ST). Estaba cansado y no estaba pensando. Dejé que compañero que tenía más confianza patee. Son experiencias de las que uno aprende, en las que sabés que no te podés equivocar en esas instancias", comentó Copetti, todavía afectado, en una entrevista que le dio a ESPN F90.

Por este motivo de no hacerse cargo del penal, fue muy duramente criticado por muchos hinchas de Racing y para sus detractores también les dejó un mensaje: "Muchos hablan de la personalidad... Yo, teniendo siete partidos en Racing, tuve la personalidad de patear un penal tan importante como el del clásico a Independiente a los 50 minutos del segundo tiempo". Aunque reconoció un tanto cabizbajo: "Después de ver todo lo que pasó, siendo el goleador del equipo, hubiera preferido patearlo. Si lo erraba, lo erraba".

El platinado, quien se mostró muy emocionado en los festejos de la consagración del domingo en San Luis, actualmente se encuentra atravesando la primera etapa de su recuperación de la lesión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y del esguince grado 2 de tobillo derecho que sufrió en la semifinal del Trofeo de Campeones ante Tigre. Días antes de ese partido, trascendió que dos clubes de la MLS estarían tras sus pasos.