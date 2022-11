Sampaoli, lapidario con la FIFA y Qatar 2022 y ¿también antipático con Argentina?: "Ahora ya...."

Jorge Sampaoli, exdirector técnico de la Selección argentina en el Mundial de Rusia 2018, hoy en Sevilla, fue muy duro respecto de la designación de Qatar para la próxima Copa del Mundo. Acusó que su elección fue parte de "un negocio" y, además de dejar varias frases fuertes, resumió su postura con el concepto de que "ahora no es tiempo de quejarse" de que los jugadores se están lesionando o están pensando más en Qatar que en sus propios clubes; un comentario que puede sonar tan verídico como antipático para Scaloni y compañía, sobre todo luego de que se confirmara que Giovani Lo Celso está completamente descartado.

"Ahora no se puede quejar nadie porque esto se tendría que haber resuelto mucho antes. Jugar un Mundial en un país árabe, en noviembre, en medio de una competencia, parar la competencia y jugar... Ahora ya está. Todos han aceptado y la FIFA determinó que se juegue en un lugar que no se debería haber jugado, en una fecha en la que no se debería haber jugado. Pero todo es por plata, todo es un negocio. Aceptamos el negocio y vamos todos para adelante. Quejas no puede haber. Las quejas eran antes, yo no me puede quejar ahora. 'Mirá, no corresponde...'. No, ya está. El tema es que esto como es un gran negocio y se deja de lado todo lo demás, después las consecuencias las paga otra gente, la de más abajo", arrancó disparando Sampaoli con munición pesada, con la FIFA como principal blanco.

Así como Sampaoli, la UEFA y las autoridades de las principales ligas también han levantado la voz en este último tiempo sobre cómo se debieron acortar los calendarios para que se pueda disputar el Mundial en estas fechas (20/11 al 18/12). Pero, al igual que en esta oportunidad, quedaron sólo en quejas frente a los micrófonos.

Igualmente, el director técnico argentino del Sevilla no sólo se refirió a eso. También habló de cómo funcionan las cabezas de los jugadores en estos días previos a Qatar 2022, en los que se sigue jugando: "Por lógica, en todo el mundo van a mirar, no sólo de reojo, sino con los dos ojos el Mundial. Está a quince días el Mundial... Es lógico. Muy lógico. Nosotros intentamos hacer todo lo que podemos, pero hay algunos con los que podés (dosificar) y otros no. No es culpa de los futbolistas".