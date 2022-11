Problemas en México: el Tata Martino explotó contra una de sus figuras

Héctor Herrera es una de las figuras de la Selección de méxico y uno de los jugadores con más experiencia para el Mundial de Qatar 2022. Una de sus últimas decisiones no le gustó nada al entrenador Tata Martino que lo criticó duramente.

En una entrevista con ESPN, Martino cuestionó que Herrera haya pasado del Atlético Madrid a la MLS. "Tengo una grandísima consideración por Héctor como futbolista. No me preguntó, pero si lo hubiera hecho ‘¿Vengo a Houston?’ Le hubiera dicho que no, pero no hubo intervención", comenzó diciendo el DT.

Y agregó: "Era un desperdicio que no siguiera compitiendo en el alto rendimiento, pero la verdad es que me parece un desperdicio que no se quedara".

Héctor Herrera pasará a la MLS.

"Fue uno de los mejores. No conozco nada y hablo de lo que me hubiera gustado", concluyó.

Héctor Herrera ha jugado en grandes equipos a lo largo de su carrera. Salió del Pachuca, luego pasó al Porto de Portugal, donde estuvo 7 años para pasar al Atlético de Madrid.

¿Cómo le habrán caído estas declaraciones a Herrera?