Turismo Carretera: el desafiante aviso de Agustín Canapino tras girar con el Indy en Buenos Aires

Pasó un fin de semana que Agustín Canapino, y el automovilismo argentino, no olvidarán. La "Carrera de los 200 pilotos" del Turismo Nacional fue un éxito y los presentes pudieron disfrutar de la presencia de un auto de IndyCar que luego de 50 años volvió a girar en el país. "Salió todo bien. Se hicieron vueltas rápidas, casi 20 segundos menos que en un TN", dijo el de Arrecifes.

Luego, en la misma línea, agregó: "Es un placer, cuando va derecho saliendo de la horquilla es impresionante, Ascari es una locura a casi 300km/h, se disfruta a cada vuelta". Canapino, además, subió al podio en dos oportunidades ya que en su debut dentro de la Clase 3 fue tercero en la competencia de invitados y Manuel Mallo, con quien compartió el Chevrolet Cruze, logró el mismo resultado en la competencia de pilotos titulares que cerró el espectáculo en el autódromo de Buenos Aires.

Al ser consultado sobre la posibilidad de correr el 2023 en la divisional mayor dejó en claro que accedió a la invitación por pedido de su amigo, pero no le cerró la puerta: "Vine acá por Manuel. Si bien estoy encantado de estar en TN, pero no tengo ningún plan de correr. Si aparece algo que me sirva lo analizaré. Hoy no hay nada y tampoco tengo apuro".

"Por el momento elegí la mejor opción que tenía por delante, que fue llegar a las Pick Up. Habitualmente lo defino en septiembre, pero tuve que estirar hasta noviembre para confirmar lo que haré el año que viene”, continuó el cuatro veces campeón del Turismo Carretera que, para cerrar reveló sus objetivos para el este 2022 con un desafiante aviso: "Quiero salir campeón del TC. En estos días me acordé mucho de mi viejo al manejar el IndyCar. Daría lo que tengo y más por que él lo haya visto, pero sé que lo vio".

Domingo inolvidable



Simplemente GRACIAS uD83DuDC9A pic.twitter.com/uTz8H4pptl — Agustín Canapino uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@AgustinCanapino) November 6, 2022

La decimocuarta y penúltima fecha del campeonato de TC, se desarrollará el sábado 19 de noviembre venidero, en el autódromo de Toay, La Pampa, y Canapino tendrá el complejo desafío de descontar puntos para llegar con chances concretas de lograr si quinta corona en la máxima. Está tercero en la Copa de Oro, a 17.5 puntos de José Manuel Urcera, quien pasó a dominar el certamen luego de conseguir una polémica victoria en la competencia pasada disputada en el autódromo de San Nicolás.