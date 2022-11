La delegación argentina partió a Qatar: cómo está Messi

Faltando solo 13 días para comenzar el Mundial de Qatar 2022 y con la expectativa de que se conozca la lista definitiva de jugadores, MDZ Radio conversó con el periodista deportivo, Miguel Simón.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el “Chiqui” Tapia compartió una foto en Twitter arriba del avión yéndose para Qatar junto con Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina y el cuerpo técnico.

Después de una espera eterna, nos vamos para Qatar.

Llevamos la ilusión de 45 millones de argentinos. Arranca el sueño mundialista. Más unidos que nunca, vamos Selección!! ??uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/ueG1OcTek8 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 7, 2022







“Ya está la lista de los 31 jugadores, estamos esperando la lista de los 26 jugadores definitivos. Costa Rica y Japón ya la dieron. Hasta el 14 de noviembre tenemos tiempo. Por ejemplo, Lisandro Martínez que juega en el Manchester United juega el domingo 13 de noviembre. Franco Armani va como uno de los arqueros, junto con “Dibu” Martínez y Gerónimo Rulli”, explicó Simón.

La situación de Messi

“Hablaron de una inflamación en el tendón de aquíles. No va a jugar por precaución. No sé si está hablado con Lionel. A mi me resultaba raro que jugara el último partido. Creo que ni Qatar ni Messi se pueden permitir que por un accidente en uno o dos partidos que quedaban no vaya al Mundial. Ante la menor señal, tomaron la decisión de que no juegue", dijo Simón.