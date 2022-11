La cruda confesión de Galván tras el penal errado por el que Racing no ganó la liga: “Quería enterrar la…”

Jonathan Galván habló a corazón abierto luego del título conseguido por Racing en San Luis. El futbolista, apuntado por los hinchas luego de errar el penal en el duelo ante River, habló al respecto tras vencer a Boca y confesó cómo atravesó los días posteriores a la frustrada consagración de la Liga Profesional.

"Después de haber fallado quería cavar un pozo y enterrar la cabeza ahí por unos días. Estuvieron la familia y los amigos para ayudarme. Esto es caer y levantarse. Me queda como experiencia y como aprendizaje para lo que viene. Me saco la angustia, aunque no me devuelve lo que pasó en el partido con River", contó el futbolista.

Luego, expresó: "Mis compañeros siempre estuvieron a mi lado, no me dejaron caer y no tengo más que agradecerles. Nunca pensé en irme. No me voy a esconder jamás. Es parte de mi personalidad. En el penal estaba tranquilo".

"Esto es es fútbol y la vida también, es caer y levantarse todo el tiempo, en todo momento. Por suerte hoy tuvimos una nueva posibilidad, no es una revancha porque el torneo es un caso aparte y lo perdimos, pero hoy tuvimos una nueva posibilidad y le dimos una estrella más al club que se lo merece", agregó.