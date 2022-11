El fuerte cruce entre Alcaraz y Navarro Montoya por el festejo de cara a los hinchas de Boca

Racing venció a Boca en una final muy picante. Aunque la definición del Trofeo de Campeones no necesitaba más ingredientes, Carlos Alcaraz le echó leña al fuego con su festejo en el gol decisivo. Luego del partido, el juvenil pidió disculpas, pero resaltó el comportamiento de los jugadores del Xeneize tras ser campeones y tuvo un cruce con Carlos Navarro Montoya.

En charla con ESPN, el auto del gol que valió un título para la Academia habló sobre la reacción de los futbolistas del Xeneizetras su gol: "Les pido disculpas a los hinchas de Boca, sólo pensé en festejar. Ellos la vez pasada nos cargaron y nosotros cerramos el or...", expresó.

Luego, Alcaraz se sentó con Equipo F y el Mono, muy querido en Boca y con paso por Independiente, le dio su opinión sobre su reacción tras el gol, a lo que el joven le contestó que entendía su enojo: "No, no estoy enojado, simplemente no me gustó, como estoy adelante tuyo y en mi comentario seguramente lo voy a marcar, te lo quiero decir", le replicó el panelista,

El gol de Carlos Alcaraz que puso el 2-1 de Racing ante Boca.pic.twitter.com/hSr0atbk7n — VarskySports (@VarskySports) November 6, 2022

Ante la respuesta del exarquero, el juvenil académico volvió a remarcar su enojo con la actitud de los jugadores de Boca: "Está perfecto. Como a vos quizá te molestó, a nosotros, y a la hinchada, nos molestó cuando ellos nos cargaron, que si la queríamos a la Copa, si la queríamos, el 9 (por Benedetto), o el central de ellos que dijo si estábamos Copetti. Estamos muy tranquilos. Sabíamos que teníamos que hacer nuestro juego, jugar de la mejor manera, sabíamos que si estábamos unidos lo íbamos a sacar adelante".

Entonces, Navarro Montoya aclaró que su postura no se debía a una cuestión de colores: "Si el que lleva la camiseta de Boca e Independiente, lo voy a marcar. Hay que respetar a los futbolistas, porque somos compañeros que a veces somos adversarios, y el respeto tiene que estar por delante”, cerró.