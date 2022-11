Guardiola respondió a la provocación de Ibrahimovic de que "no lo dejará crecer a Haaland por su ego"

En los últimos días, Zlatan Ibrahimovic, como cada vez que habla, dejó títulos fuertes y uno de esos fue que Pep Guardiola, con terminó a los tiros tras su paso por Barcelona, "sólo mejoraría a Erling Haaland (la nueva figura del City que dirige) si su ego se lo permite". El técnico español, lejos de amedrentarse, cazó los guantes y le devolvió el palo, con frases rebalsadas de ironía.

Guardiola e Ibrahimovic, una guerra que data de largo.

"Ibrahimovic tiene razón, tiene toda la razón. En este club, en este equipo, mi ego está más allá de cualquier otra persona, de cada jugador. No me gusta cuando Haaland marca tres goles y todos los focos son para él. Estoy tan celoso. Honestamente, estoy tan celoso. Le dije: ‘Erling, por favor, no más goles, de lo contrario The Sun y Daily Mail (dos medios británicos) no hablarán más de mí y solo de mí'. Tiene razón, me conoce perfectamente. Quizás pueda escribir otro libro", soltó ácido Guardiola.

En uno de los capítulos del libro que escribió hace unos años, Zlatan había dicho del catalán, actual DT del Manchester City, que "se escondía de él" y que fue "un cobarde por sacrificarlo por Messi y nunca decírselo de frente". Al mismo tiempo que reveló: "Nunca tuvimos una confrontación, sólo por su culpa. Esperaba que pasara yo antes de salir del vestuario. Como técnico es un fenómeno, pero como hombre...".

Ambos convivieron durante un año en Barcelona, entre 2009 y 2010, pero nunca hubo feeling y el paso del sueco por el equipo culé fue efímero; sin pena ni gloria. Actualmente, Ibra se encuentra, a sus 41 años, recuperándose de una lesión en la rodilla. Tiene contrato en el Milan hasta junio del 2023.