Delfi Thomé: "Me llena el alma jugar con Las Leonas en mi provincia"

"La última vez que Las Leonas estuvieron acá en Mendoza yo era una peque. Me acuerdo que fui a la tribuna a alentar y hoy poder estar adentro y jugar en mi provincia me enorgullece". Delfi Thomé sueña despierta. El posponer de su ilusión ya no hace falta que tenga cinco minutos más porque se hizo realidad luego de tantas noches de insomnio.

La delantera logró lo que casi nadie nacida en nuestro suelo: afianzarle en la Selección argentina de hockey sobre césped. De los íconos de Pity D´elia y Maca Rodriguez que no había otra jugadora nacida en nuestros pagos como una fija en cada convocatoria. Si hubo algunas que merodearon con la oportunidad pero Thomé se ganó la confianza de Ferrara a fuerza de buenos rendimientos y no salió más.

Hoy, cuando salga a la cancha de Godoy Cruz que tantas veces trajinó, no lo hará con los colores de Liceo y ni del combinado provincial, sino vestida de argentina, con sus afectos condensados en la tribuna: "Solo mi mamá y mi hermana me han visto jugar con la camiseta de Las Leonas, que puedan estar mis amigos, mi novio y mi familia cantando el himno me llena el alma".

Enfrete estará Alemania, un equipo que conoce bien tras enfrentarlo en las semifinales de la Copa del Mundo, donde le marcó un gol en la definición por penales. Después, será el turno de Bélgica.

Como un guiño del calendario, Thomé empieza a cerrar el mejor año deportivo de su carrera en Mendoza: jugó el Mundial de Paíeses Bajos-España (siendo la cuarta jugadora de nuestra provincia en estar en una edición), dijo presente en Los Juegos Odesur de Asunción de Paraguay y se adjudicó la última edición de la Pro League.

A días de despedir este 2022, Delfi tiene motivos de sobra para poder celebrar con sus afectos ya abajo de la tribuna, copa en mano. Las deportivas ya las alzó en una voragine de 365 días tan vertiginosos como inolvidables. Permitido soñar.