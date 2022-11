Turismo Carretera, la otra pasión de Lionel Scaloni: de qué marca es hincha y sus pilotos favoritos

Después del fútbol, el automovilismo es el deporte más popular del país. Con el solo hecho de mirar cada presentación del Turismo Carretera, uno se da cuenta la pasión que despierta y son muchos los jugadores, o entrenadores, que están directamente vinculados con la máxima ya sea por una carrera, por amistad con alguno piloto o simplemente por herencia familiar. Y este es el caso de Lionel Scaloni quien recordó momentos de la infancia con un tío que lo llevaba a la ruta para ver a la más popular.

Scaloni confesó su pasión por el automovilismo.

"Mi tío Lulo me llevaba a ver las carreras, es una pasión el automovilismo y el TC sobre todo, me gusta mucho y hay una rivalidad muy sana. Me encantaba la ruta, el asado, la previa, las mañanas de frío durmiendo en un camión con 8, 9 personas, levantarse alrededor del fogón, fueron momentos inolvidables que me gustaría volver a repetir porque son historias que uno se guarda para siempre”, reveló el entrenador de la Selección argentina en diálogo con el sitio Campeones.

Scaloni, también, confesó ser hincha de Ford y quienes eran sus referentes: “Seguía mucho a Pincho Castellano y a Lalo Ramos, y también disfrutaba mucho de la época de Minervino, Osvaldo Morresi, Roberto Mouras. Esa época en los semipermanentes de Santa Teresita, La Plata, Bolívar, iba a todos lados cada vez que el fútbol me lo permitía, estaba por debutar en Primera, cuando podía me escapaba con mi viejo y mi tío, era un espectáculo, una época inolvidable. Es una pasión que tengo de chiquito".

“Recuerdo en el 97 que fui a Santa Teresita (la última del Turismo Carretera en ruta). Nosotros jugábamos ese fin de semana, estaba en Newell's, y terminamos le partido y nos fuimos a ese circuito que tenía muchas chicanas. Me encantaba ver como los pilotos entraban en las chicanas, verlo a Lalo Ramos cortando arriba de los pianos, como manejaban esos tipos, ver las cámaras de Johnny De Benedictis, los autos eran nada que ver con los de ahora, era pasión pura", contó con emoción.

No es la primera vez que Scaloni habla de fierros. El año pasado, la hinchada de Ford, le hizo llegar una remera y confesó en TyC Sports que si no hubiera jugado al fútbol, sería piloto de autos: "Me hubiera gustado se piloto. Soy de Ford, hoy sigo a Mariano Werner. Siempre me gustó la adrenalina de correr".