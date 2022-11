Qatar 2022: por qué Holanda ahora es Países Bajos

La Selección argentina le ganó a Holanda en la final del Mundial 1978, y superó a Holanda por penales en Brasil 2014. Pero en el Mundial de Qatar 2022, si se enfrenta a la Naranja Mecánica, el rival ya no será Holanda, sino Países Bajos. Claro, el país comúnmente conocido de esa manera, ahora tiene una nueva denominación desde 2020. ¿Qué pasó?

La Selección de Holanda es conocida como Países Bajos.

El país europeo pidió difundir el nombre oficial de su nación, ni más ni menos, que proviene del término "Neder-landen", cuya traducción literal es "tierras bajas". Esta denominación es tal por la ubicación orográfica del territorio en el que se encuentra, parcialmente debajo del nivel medio del mar.

En ese sentido, los Países Bajos lanzaron una campaña informativa para que el resto del mundo comenzara a conocerlos con ese nombre en lugar del clásico Holanda, que siempre fue un error. De hecho, Holanda es la región que se encuentra al oeste del país y que se divide en dos provincias: Holanda Meridional y Holanda Septentrional. En Argentina, sería como nombrar al país como Patagonia: se puede ser de Argentina y no de la Patagonia, pero no se puede ser de la Patagonia y no ser argentino.

En este caso, se puede ser neerlandés y no holandés, en cambio un holandés siempre será de los Países Bajos. En los Países Bajos, de hecho, hay 10 provincias que no son parte de la región de Holanda. En el país, el cambio se produjo a partir del 1 de enero de 2020, donde todas las entidades comenzaron a nombrar al territorio con la denominación de Países Bajos.

En el deporte, de hecho, la denominación ya apareció en los Juegos Olímpicos de Tokio que se disputaron en 2021, al igual que en la Eurocopa 2021. "El nombre Holanda designa estrictamente una región occidental de los Países Bajos, dividida en dos provincias, Holanda del Norte y Holanda del Sur", explicó el Diccionario Panhispánico de Dudas.