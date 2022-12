La durísima autocrítica de Martino por la eliminación de México y un terminante anuncio

Gerardo Martino confirmó su renuncia como DT de México y asumió "el fracaso" de la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, luego de la victoria 2-1 ante Arabia Saudita que no alcanzó para el pase a los octavos de final. "Mi contrato se terminó cuando al árbitro pitó el final del partido y no hay nada más que hacer", expresó el Tata.

Luego, realizó una fuerte autocrítica: "No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta".

México se va del Mundial.

"El pase se perdió esta noche. Fue nuestro mejor partido, donde más situaciones de gol creamos y podríamos haber hecho la cantidad de goles que necesitábamos, pero fallamos”, añadió y no se ocultó a la hora de responder de qué se arrepiente de su gestión durante este Mundial: "No haber sostenido el ritmo de partido de la primera parte contra Polonia en el segundo tiempo".

Además, el Tata negó cualquier confrontación con los futbolistas, a pesar de que algunos de ellos, como César Chávez o Edson Álvarez, le reprochasen el planteamiento en el partido contra Argentina: "Después de Luis Chávez, el mejor hoy fue Edson Álvarez. Quizá Edson no entendió la decisión -de ser suplente frente a Argentina-. No hubo conflicto con esta situación, la verdad que no".

Martino se hizo cargo del seleccionado mexicano el 7 de enero de 2019 y desde entonces dirigió durante 66 partidos, donde obtuvo 42 triunfos, 12 empates y 12 derrotas, con 116 goles a favor y 55 en contra. En su ciclo ganó la Copa Concacaf 2019, pero perdió la final de la edición 2021 a manos de Estados Unidos, cuestión que no cayó bien en los aficionados mexicanos.

Además, se clasificó segundo en las Eliminatorias de Concacaf para Qatar 2022, detrás de Canadá. Su último año en México fue hostil con críticas de la prensa y el público, que se intensificaron con la negativa al llamado del goleador histórico Javier "Chicharito" Hernández. México sumó 4 puntos en el grupo C de Qatar 2022, misma cantidad que Polonia, pero quedó eliminado por diferencia de gol. Argentina (6) finalizó primera y Arabia Saudita (3), última.