Sorteo de la Copa Argentina 2023: cómo son los cruces y cuándo puede haber un Boca-River

La extensa temporada 2022 del fútbol argentino tendrá su capítulo final en San Luis, cuando Boca y Racing definan el Trofeo de Campeones. No obstante, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó los formatos para los campeonatos del próximo año y confirmó el fixture para el Torneo y la Copa de la Liga. A su vez, también sorteó el cuadro de la Copa Argentina, que consagró a Patronato hace pocos días, y se sabe contra quién jugarán los grandes y cuándo podría haber un superclásico.

Todos los cruces de la Copa Argentina 2023.

Como es costumbre, los equipos de la Primera División comenzarán su participación en los 32avos de final. El primer club en aparecer en el cuadro fue River, que se verá las caras con Racing de Córdoba. Cabe recordar que el conjunto de Nueva Italia eliminó a San Lorenzo en la última edición. Por su parte, Boca reeditará un típico duelo de Primera en los principios de este siglo: enfrentará a Olimpo de Bahía Blanca.

De los cinco clubes denominados grandes, cuatro salieron emparejados en el mismo lado del cuadro. Independiente jugará ante Ciudad Bolívar, que hará su debut en la Copa Argentina, mientras que Racing hará lo propio ante San Martín de Formosa. De esta manera, podría haber superclásico y clásico de Avellaneda tan pronto como en cuartos de final.

Boca y River / River y Boca podrían cruzarse en los CUARTOS DE FINAL.

Por su parte, San Lorenzo, que quedó del otro lado, jugará ante Sarmiento de Resistencia, que dejó afuera a Racing en 2019. Además, Huracán jugará ante Yupanqui, pero recién podría coincidir con el Ciclón en la final.

En el caso de otros clásicos, Estudiantes de La Plata, que hará su estreno ante Independiente del Chivilcoy, y Gimnasia y Esgrima La Plata, que jugará con Excursionistas, se encontrarían en una eventual semifinal, pero deberían dejar a varios grandes en el camino. Por otro lado, Newell's (vs el campeón de la Primera C) y Rosario Central (vs Central Norte) se podrían enfrentar en semifinales, luego del recordado duelo en cuartos en 2018.