El jugador que se despedirá de River cuando llegue el nuevo DT

Marcelo Gallardo se prepara para los dos partidos amistosos que tendrá River a mediados de noviembre (ante Colo Colo y Betis), los cuales significarán sus últimas funciones sentado en el banco de suplentes del club de sus amores. En este contexto, y a la espera de la confirmación de su sucesor, el Millonario ya conoció la primera baja para la temporada 2023.

River no hizo opción de la cláusula y el mediocampista volverá a la MLS

El nombre que no formará más parte de la institución de Núñez, luego de arribar a inicios de año, es el de Tomás Pochettino. La Comisión Directiva decidió no hacer uso de la opción de compra por el mediocampista de 26 años y, sea quien sea el reemplazante del Muñeco, no podrá contar con él en el equipo.

En total, el hombre surgido de las divisiones inferiores de Boca, disputó 24 partidos (jugó 725 minutos) con la camiseta de River sobre un total de 45 posibles a lo largo de la temporada. Pochettino solamente aportó un gol y tres asistencias con la camiseta de la institución de Núñez.

Mientras tanto, River se prepara para lo que será la era post Gallardo. Si bien resta la confirmación oficial, todos los caminos conducen a que Martín Demichelis será el sucesor del Muñeco en el banco de suplentes. La idea es que el próximo DT sea presentado el lunes 14 de noviembre, un día más tarde del último partido del año (ante Betis en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza).