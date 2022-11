Un exayudante de Bielsa, con paso por Godoy Cruz, es el nuevo DT de Independiente Rivadavia

Tras la salida de Gabriel Gómez, los directivos de Independiente Rivadavia tuvieron varios entrenadores en carpeta. Juan Manuel Azconzábal y Rodrigo Braña fueron los principales apuntados, pero finalmente será Ever Demaldé quien se hará cargo del plantel de la Primera Nacional. Este martes fue anunciado oficialmente en las redes sociales de la Lepra.

"Tenemos DT! Le damos la bienvenida a Ever Adriano Demaldé, quien a partir de hoy es el nuevo director técnico del plantel profesional. El mayor de los éxitos en esta nueva etapa", escribieron en los diferentes canales de comunicación del club situado en el Parque General San Martín.

El entrenador, de 35 años y nacido en Junín, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol. Estuvo al lado de Marcelo Bielsa en varios clubes europeos, pero luego volvió al país para sumarse al cuerpo técnico de Diego Dabove en Godoy Cruz y después en Argentinos Juniors. El flamante entrenador viene de dirigir a Gimnasia y Tiro de Salta en el Federal, donde clasificó a los octavos de final y cayó por penales ante Independiente de Chivilcoy por 4 a 3, tras empatar 1 a 1 en tiempo regular.

La pretemporada de Independiente comenzará mañana y se encontrará con un plantel lleno de incertidumbre sobre su futuro tanto en el club, como en el fútbol. Muchos de ellos cuentan con contrato hasta el 31 de diciembre y por el momento no hay mayores novedades sobre bajas o refuerzos.

El que no estará será Jorge De Olivera, quien eligió las redes sociales para, con un tajante mensaje, ponerle fin a su paso por la Lepra. "Me cansé, después de un semestre muy difícil se termina mi etapa en el club. Para cuidar la imagen del club no voy a contar todo lo que nos tocó vivir pero todo tiene un límite", posteó.