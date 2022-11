La fuerte sentencia de Claudio Bravo sobre el Mundial sin Chile: "Veo muchas Selecciones..."

Sigue abierta la herida en la Selección de Chile. Todavía duele haberse quedado afuera del Mundial de Qatar 2022. Tanto que su arquero, Claudio Bravo, se lamentó este lunes por no lograr la clasificación a la Copa del Mundo, y dejó una fuerte sentencia sobre los partidos que vio del certamen: "Veo selecciones que están bajo nuestro nivel".

Claudio Bravo y una fuerte reflexión sobre el Mundial de Qatar.

En diálogo con Mega, Bravo explicó con un dejo de bronca y tristeza: "El otro día fui a Polonia, hablé con la prensa y quedé con sabor amargo de no darla en Qatar, en el Mundial".

"Podíamos ir, teníamos gente con nivel para estar ahí... Veo selecciones que están bajo nuestro nivel, pero todos somos culpables de no estar por esos lados", aseguró el arquero de la Selección de Chile y Betis de España.

El futbolista, que se encuentra en un receso y descansa en Chile para regresar el próximo semestre a la competencia con su club, explicó sobre el Mundial: "No he tenido mucho tiempo de ver o analizar algún partido, salvo lo que uno escucha o ve... He estado dedicando más de mi tiempo para estar en estas actividades con niños".

Además, dejó una reflexión sobre los primeros días con Eduardo Berizzo como técnico de la Roja: "Me vine con una grata impresión de Berizzo. Trabajamos muy fuerte, pero en realidad en las selecciones no hay tiempo para desarrollar un trabajo diario".