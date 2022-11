La polémica decisión de Mbappé en la Selección de Francia tras vencer a Dinamarca

Kylian Mbappé tomó una polémica decisión que le traerá consecuencias a la federación de su país. Es que, el delantero del PSG, debía hablar luego de la victoria de Francia ante Dinamarca pero volvió a negarse. Algo similar hizo tras el duelo con Australia, motivo por el cual la FFF recibió una advertencia, que ahora se transformará en multa económica.

Si bien es cierto que no deja de ser extraño, lo que está claro es que mantenerse en silencio es probablemente una idea mutua y mucho tiene que ver que todavía no está resuelto su futuro en el equipo parisino, por lo que el jugador no quiere que su situación desvíe el foco de su selección.

Mbappé sabe que todas sus declaraciones tendrían un alcance mayor a lo que acontezca en el Mundial de Qatar y no quiere darle lugar a esto. Por ello, tampoco ha aparecido en rueda de prensa. Con los tantos marcados ante Dinamarca, alcanzó a Zinedine Zidane en la tabla de goleadores histórica de Francia. Ambos tienen 31 tantos y se ubican en la séptima posición de la lista que encabeza Thierry Henry y Olivier Giroud, con 51, titular también en el estadio 974 de Doha pero que no pudo anotar.

Mbappé dejó atrás a dos históricos del fútbol francés como Just Fontaine y Jean Pierre Papin, que lograron 30 dianas en su trayectoria con la selección gala. Luego del triunfo, Didier Deschamps se deshizo en elogios hacia el delantero de PSG.

"Es un jugador fuera de lo normal, tiene esa capacidad a marcar la diferencia", comenzó el DT. Y agregó: "Se inscribe en el colectivo y se ha fijado como meta este Mundial. Es un líder del equipo, no por lo que dice, pero su liderazgo está en lo que hace. Es una locomotora".