La sentencia de Christophe Galtier, DT del PSG, sobre Messi y el Mundial: "Yo creo que Leo..."

Durante una larga entrevista concedida al diario Marca, el actual técnico del París Saint-Germain, el francés Christophe Galtier, reconoció que aún no saben si Lionel Messi continuará ligado al club el curso que viene. El entrenador repitió que el argentino es "el jugador más grande de la historia del fútbol" y respondió sin filtro ante una particular consulta sobre el 10.

"¿Cree que habrá un Messi distinto después del Mundial?", le consultaron y su sentencia fue contundente: "No podemos saberlo ¿Eso significaría que se han estado preparando solamente para el Mundial? Yo no puedo pensar eso. Ellos se han preparado para estar bien en el inicio de temporada con el PSG. Yo creo que Messi no va a tener una diferente motivación después de la Copa".

Neymar, Mbappé y Messi.

Luego, sobre el futuro del astro rosarino, agregó: "Todo este tipo de decisiones se toman entre el jugador y Luis Campos -el director deportivo-. Hay muchos parámetros. Lo primero son sus ganas. ¿Quiere continuar en el PSG? ¿Está feliz aquí? Lo primero que hay que saber es si él quiere continuar".

También expresó que se siente afortunado dirigir al tridente: "Tenemos a Leo que tiene 35 años y para mí es el jugador más grande de la historia del fútbol. Tenemos a Neymar, que tiene 30 años y una trayectoria también en Brasil, Barcelona y París, y a Kylian que es el mayor producto del fútbol francés. Salido de París, pasado por Mónaco y que ha vuelto y se ha quedado en París. Cada uno tiene su trayectoria y necesitan de los demás. "stán siempre juntos y todos quieren alcanzar el éxito".

Además reveló los motivos por los que, a su entender, Mbappé no se marchó en el mercado pasado: "Kylian está en la misma situación que Leo. Cuando un jugador es feliz en un lugar no tiene ningún motivo para irse. Para ser feliz hay que disfrutar. Yo creo que la razón para que Mbappé renovara no fue el dinero. Porque los jugadores de clase mundial ya sea en España, Inglaterra o Francia lo ganan. Ellos no están por el dinero. Creo que simplemente Kylian ama al PSG"