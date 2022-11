El palazo encubierto de Hazard a Neymar y todo Brasil: "Si querés que no te hagan faltas..."

Después de que se confirmara que Neymar se perderá los últimos dos partidos de la fase de grupos producto de un esguince de tobillo que sufrió tras una de las tantas entradas que le hicieron en el debut ante Serbia, en Brasil comenzaron a hablar de una "cacería" puntual de los rivales contra su número 10. Eden Hazard, figura de Bélgica que dejó afuera a la Verdeamarela en el Mundial de Rusia 2018 pasado, habló este sábado en conferencia de prensa sobre el tema y -disfrazándolo de elogio- le tiró un palazo a Ney y a todos los que se quejaron del método defensivo serbio.

Hazard fue titular y capitán en la victoria de Bélgica ante Canadá por 1-0 (foto: EFE).

"Me siento mejor jugador con la pelota, como Neymar y Vinícius Jr., que también reciben muchas faltas. Tenemos que vivir con ello, es parte del juego. Pero si querés que no te hagan faltas, no recibas la pelota. Sólo espero que los rivales reciban amarilla más a menudo", disparó Hazard en la previa al partido de este domingo que su Bélgica afrontará ante Marruecos.

Tiago Leifert critica número de faltas sofridas por Neymar na estreia contra a Sérvia: "Eu sinto que ele é desrespeitado. O Messi não apanha desse jeito. O Cristiano Ronaldo não apanham desse jeito."



Luego del partido contra Serbia, se viralizó una estadística que los dirigidos por Tite sufrieron 12 infracciones en los 90 minutos y ¡9 de esas 12 fueron contra Neymar! Hasta entonces, en esa primera jornada, nadie había recibido más de cinco infracciones en un mismo encuentro en Qatar 2022. Y por eso, periodistas del medio Globo Esporte explotaron: "Parece que le faltan al respeto a Neymar. A Messi no le pegan así. A Cristiano Ronaldo no le pegan así".

Neymar sufrió un esguince y se pierde lo que queda de fase de grupos (foto: EFE).

Luego del partido, el médico de la selección de Brasil, Rodrigo Lasmar, declaró que "los exámenes mostraron una lesión ligamentaria lateral en el tobillo derecho de Neymar, con un pequeño edema óseo"; la cual lo marginará de los partidos contra Suiza (28/11) y Camerún (2/12).

El momento exacto de la lesión de Neymar