Un histórico de Ford anuncio sorpresivamente su retiro del Turismo Carretera

La pasada fecha que el Turismo Carretera disputó en La Pampa dejó mucho para hablar. Sin dudas fue una de las mejores competencias de los últimos años y uno de los grandes protagonistas del fin de semana decidió retirarse una vez que finalizó la actividad en el hermoso circuito de Toay. Se trata de Mathías Nolesi, quien había marcado la pole el sábado sobre una pista muy cambiante y que le permitió mezclarse entre los de arriba en las series, como también en la final del domingo.

Mathías Nolesi deja el TC.

El piloto de San Andrés de Giles contó los motivos de su inesperada decisión: "Fue mi última carrera de TC, cuelgo el casco. La decisión la tomé la semana previa a Toay, pero no dije nada. Mis viejos y la mayoría de la gente se enteró en el autódromo. Se me estaba haciendo muy difícil reunir el presupuesto necesario para correr. Era mucho el esfuerzo que estaba haciendo."

"Y por todo eso, ya no estaba disfrutando de ir a competir. Estaba decidido de antes que no iba a San Juan. Y el año que viene no iba a poder juntar el dinero para hacer la temporada. Así que hasta acá llegué y me retiro antes de hacer macanas”, reconoció Nolesi, quien agregó: "Ya no había margen para bajar más los gastos. Me hacía todo yo. Hasta el camión manejo. El auto es mío, los 2 motores también, no tenía que pagar alquileres. Pero igual no alcanzaba”.

“Terminó siendo una buena despedida con la pole position en Toay. Pero me quedó el sabor amargo de la serie, porque podría haber largado adelante y llegar, quizá, entre los 10 o 15 primeros en la carrera”, cerró Nolesi, que disputó 268 carreras en Turismo Carretera (todas con Ford) y se ubica 17º en el ranking histórico. Logró 1 podio, 1 pole y 2 récords de vuelta.

La última fecha del año del Turismo Carretera será el 11 de diciembre en el autódromo San Juan Villicum. José Manuel Urcera es quien llegará como líder, seguido muy de cerca por Mariano Werner, los dos aspirantes más firmes para quedarse con la corona de la categoría más popular del país.