Las dos noticias que levantaron el ánimo de Messi y la Selección argentina antes de enfrentar a México

Lionel Messi y la Selección argentina necesitan pasar página urgente. La derrota 2 a 1 frente a Arabia Saudita, que rompió el invicto del equipo de Lionel Scaloni y puso en duda la clasificación a los octavos de final en el primer partido del Mundial de Qatar 2022, ya pasó. A horas del encuentro clave ante México de este sábado, Leo y el resto del plantel tuvieron dos buenas noticias que hacen pensar en positivo.

Messi y la Selección argentina buscarán un triunfo ante el duro combinado de México.

La primera es la matemática, después del empate entre el equipo mexicano y la Selección de Polonia, sin goles, que le permite a Argentina depender de sí misma e incluso pasar como primera de grupo de darse algunas combinaciones. La otra es que, a diferencia de lo que pasó en Rusia 2018, el equipo tiene el visto bueno de la gente y de la prensa, que no fue lapidaria después de la sorpresiva caída en el debut de la Copa del Mundo.

Messi, por su parte, se entrenó con normalidad pese a algunos rumores que indicaban que tenía un problema físico, y mentalizado en llevar a la Selección a avanzar en el torneo. Después del shock del amargo comienzo, Leo mostró fortaleza con la palabra, se refirió a la unión del grupo y envió un mensaje puertas afuera y puertas adentro.

"Este grupo se destaca por la unión y la fuerza grupal, es momento de eso, de demostrar que somos fuertes de verdad. Hace tiempo que no se pasa por una situación de esta manera y de estar obligados. Hay que pensar en lo que viene y preparar bien", dijo Leo, con una frase que hace pensar en que la ilusión está intacta.

El apoyo de la gente desde afuera también se sintió en el grupo, que está enfocado en dar vuelta la historia y lograr la clasificación a octavos de final. "A la gente que confíe, más allá de que fue golpe muy duro para todos. No lo esperábamos. Que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado, ya hemos jugado partidos de esta característica y lo sacamos adelante", afirmó el capitán de la Selección argentina.

Claro, es que el grupo no se olvidó de cómo jugar al fútbol. Una derrota no puede borrar el trabajo hecho en 36 partidos sin perder, y en la memoria inmediata aparecen los títulos de la Copa América y la Finalissima. El equipo de Scaloni tiene con qué medirse a cualquier rival y una caída no puede quebrar la fe.

Por otra parte, la visita de las familias al plantel en la Universidad de Qatar fue un mimo importante, con mucho aliento por parte del círculo íntimo tanto para Messi como para los demás. Y, en las redes sociales, todo el equipo mantiene la misma línea: positividad, fuerza y ganas de levantarse ante el traspié.