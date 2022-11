El palazo de una leyenda de Brasil a Messi: "Es un capitán que no habla, le falta…"

Para muchos, antes de arrancar el Mundial de Qatar, Lionel Messi iba a ser la gran figura teniendo en cuenta el gran semestre que tuvo con el PSG. Sin embargo, luego de la derrota de la Selección argentina ante Arabia Saudita, volvieron todas las críticas contra él. El último en apuntaron contra el rosarino fue el brasileño Arthur Antunes Coimbra, más conocido como Zico.

El futbolista que disputó tres mundial con la selección, y gran amigo de Diego Maradona, no tuvo filtró y lo atacó por la falta de reacción de Messi en los momentos adversos: "Él es así. Argentina puede estar ganando 4-0, perdiendo 2-1, 6-0 y él seguirá haciendo su juego, no se va a desviar de su camino. No llamará a nadie, no le gritará a nadie".

Zico apuntó contra Messi.

"Es un capitán que no habla con nadie, no le sale. En ese momento es cuando el máximo representante de un equipo tiene que ponerse el balón bajo el brazo. Creo que le falta liderazgo. Lleva la cinta de capitán solo porque es Messi, ¿o no?", expresó en una entrevista con Lance.

En la misma línea, siguió: "Cuando yo era capitán de mi equipo, tenía casi 30 años y ya tenía cierto control en los demás jugadores. Tenés que unirte, retar al compañero. Y no es la característica de Messi. Recuerdo un partido del Barcelona donde le perdían por cuatro contra el Liverpool y quedaron eliminados".

Zico, de 69 años, disputó tres mundiales con la Selección de Brasil, 1978, 1982 y 1986. Este último es recordado por la eliminación de la Canarinha en cuartos de final, en uno de los mejores partidos de la historia de los Mundiales. Fue triunfo de Francia por penales pero Zico había tenido la chance de definirlo en el alargue, cuando falló un tiro desde los doce pasos.