El palazo de Fantino al Kun Agüero por su crítica a Scaloni por poner a Lautaro Martínez: "¿Esto explica por qué se decía que...?"

La inesperada derrota de la Selección argentina ante Arabia Saudita en su debut en el Mundial de Qatar 2022, además de complicar el futuro de la Albiceleste en la máxima cita mundialista, dejó un sinfín de comentarios y críticas sobre la actuación del equipo. Uno de los análisis que más repercusión tuvo fue el que realizó Sergio Agüero, quien se refirió a la titularidad de Lautaro Martínez.

"Hoy el partido no era para Lautaro. En partidos como este, como nueve, tenés que esperar a ver qué pasa, si tenés algún rebote... Lautaro hizo lo que tenía que hacer: estar entre los dos centrales. Porque si él baja, se juntan todos... A veces Leo se ponía en offside para que los centrales se fueran para atrás y quedara el espacio. Era imposible buscarlo ahí a él. Yo he jugado contra equipos así. El partido es por fuera y estar expectante de te quede alguna chance para un mano a mano", manifestó el Kun en su visita a ESPN.

En este contexto, fue Alejandro Fantino quien, indignado, no dudó salir al cruce del exjugador del Manchester City. El conductor expresó: "Lo vi al Kun Agüero el otro día en ESPN. Se suelta de lengua y en un momento dado dice que el partido no era para Lautaro Martínez. Yo me quedé pensando y dije: 'Acá está la explicación del por qué armaban los equipos cuando él estaba en el grupito de Messi. Este pibe estaba al lado y le comía la cabeza'".

"Yo no tengo nada contra Agüero, salvo que una sola cosa me molestó mucho, cuando le hizo bajar un cartel 'Sanguchería el Kun' a un tucumano. Nunca más pude perdonar eso. Un tucumano que comía salteado y el Kun dormía en un yate diferente todos los días. Le mandó una carta documento y le hizo bajar el nombre de Sanguchería Kun", añadió el conductor sobre los dichos del campeón de América con la Selección argentina.

Para finalizar, y lejos de ocultar su fastidio contra los dichos de Kun, Alejandro Fantino fue contundente a la hora de dar su consejo final: "Si yo fuese Agüero, para lo único que abriría la boca es para apoyar a este equipo. Jamás hubiese dicho eso en una mesa de periodistas".