Portugal, con gol de Cristiano récord, le ganó un partidazo a Ghana

El día en el cual Cristiano Ronaldo quedó en la historia del fútbol por convertirse en el primer futbolista en anotar en cinco Mundiales, Portugal derrotó 3-2 a Ghana por la fecha 1 del Grupo H de Qatar 2022, en un partido lleno de vaivenes que tuvo un final para el infarto. En la última jugada, el arquero luso se durmió poniendo la pelota en el piso y un delantero ghanés, que se había hecho el distraído a sus espaldas, de milagro no se la terminó robando para poner el empate. CR7, Joao Félix y Rafael Leao marcaron para los europeos, mientras que Ayew y Bukari hicieron los goles de los africanos.

Los goles de Portugal 3 - Ghana 2

¡BICHO RÉCORD!



uD83CuDDF5uD83CuDDF9 Cristiano Ronaldo anotó, de penal, el 1-0 de Portugal ante Ghana y se convirtió ¡EN EL PRIMER JUGADOR EN ANOTAR EN 5 MUNDIALES DE FÚTBOL! uD83DuDC4F#TyCSportsMundial pic.twitter.com/0gJuxdWEh1 — TyC Sports (@TyCSports) November 24, 2022

¡LO DIO VUELTA PORTUGAL!



Joao Félix decretó el 2-1 ante #Ghana a los 78 minutos, en un cierre repleto de emociones.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/jj6Vc3QZSU — TyC Sports (@TyCSports) November 24, 2022

¡GOLAZO DE PORTUGAL!



En una contra letal, Rafael Leao anotó el 3-1 ante Ghana.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/yYXCUF2rWC — TyC Sports (@TyCSports) November 24, 2022

¡DESCONTÓ GHANA EN UN TREMENDO FINAL!



Bukari dejó el marcador 3-2 ante #Portugal a los 89´, en un cierre repleto de emociones. #TyCSPortsMundial pic.twitter.com/FyYvNbxzfO — TyC Sports (@TyCSports) November 24, 2022

Gracias a este resultado, Portugal quedó como líder de su zona por encima de Uruguay y Corea del Sur, que igualaron en el primer turno sin goles, y de Ghana.



El conjunto portugués se plantó con su clásico 4-3-3, con Cristiano Ronaldo en una posición en la que no se siente "cómodo" como explicó en varias notas pero priorizando la labor colectiva con Bernardo Silva y Joao Félix en ofensiva.



Por su parte, Ghana optimizó sus pocos recursos, como lo es la velocidad y la presión en el mediocampo aunque por momentos abusó de sus deseos defensivos y sobre todo de su enemistad con la pelota en los pies.



De hecho, la línea de cinco sufrió luego de un mal control en la salida y el propio CR7 falló un mano a mano inmejorable ante Lawrence Ati cuando iban tan sólo nueve minutos.



Las ventajas continuaron presentándose para los lusos, que generaron menos de lo que aspiraron pero padecieron un polémico fallo de Ismail Elfath, quien le anuló un gol a Cristiano Ronaldo por una infracción muy dudosa.



Es por eso, que el empate sin goles al cabo del primer tiempo no sorprendió a los presentes, en un estadio que está al 70 por ciento de su capacidad.



Ghana se envalentonó al ver que el cero en su arco se sostuvo más allá de las diferencias técnicas notables en la etapa inicial y se animó a probar a Diogo Costa con algunos remates desde media distancia en los primeros minutos del complemento.



La inexpresividad portuguesa llevó a Fernando Santos a mover el mediocampo con la entrada de William Carvalho, de gran presente en Betis de España. El resultado inmediato no fue el pensado por el entrenador.



Sin embargo, el árbitro vio un penal ante un contacto mínimo sobre Cristiano Ronaldo y le abrió así el camino a Portugal. Es que el astro hizo su octavo tanto en mundiales -récord al marcar en cinco de manera consecutiva- y le dio la ventaja momentánea.



El seleccionado ghanés reaccionó de manera impensada: adelantó sus líneas sin romper el cinco del fondo, apostó por la velocidad anulada en los minutos previos, y aprovechó una falla defensiva de Danilo Pereira para ponerse 1 a 1 de la mano de su goleador Ayew (28m.).



Todo hacía pensar en un final cerrado, con Portugal desesperado en la búsqueda de un resultado positivo, pero nada de eso sucedió porque apareció Bruno Fernandes en complemento a las fallas técnicas y tácticas de los africanos.



En una primera ocasión, el futbolista de Manchester United habilitó a Joao Félix para el 2 a 1 y luego hizo lo mismo con Rafael Leão (3-1) en una ráfaga de sólo tres minutos.



Ghana descontó a los 89' y en la última jugada del partido, el arquero Diego Costa casi protagoniza el blooper de la competencia. Se durmió poniendo la pelota en el piso e Iñaki Williams, que se había hecho el distraído a sus espaldas, de milagro no se la terminó robando para poner el empate. Tuvo la fortuna que el delantero africano se resbaló cuando le quitó la pelota y no anotó el 3 a 3 a los 100'.



En la próxima fecha, Portugal chocará el lunes con Uruguay (16.00) y Ghana hará lo propio con Corea del Sur (10.00).