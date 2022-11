La tajante opinión del Memo Ochoa, arquero de México, sobre Messi: "Puede no hacer nada y..."

Guillermo Ochoa, histórico arquero de la selección de México que viene de ser figura en el debut ante Polonia tras taparle un penal clave a Lewandowski para que el partido saliera 0-0, se mostró confiado para el partido contra la Argentina de la segunda fecha del Grupo C de Qatar 2022, que adquirió tintes de "final" por la sorpresiva derrota de la Albiceleste ante Arabia Saudita. Pero, a la hora de hablar de Lionel Messi, no pudo evitar llenarlo de elogios.

Messi marcó de penal en el debut con derrota (foto: EFE).

"Messi tiene esa magia, puede no hacer nada y de un minuto a otro resolver y anotarte un gol. Va a ser un reto bonito y difícil. Estamos listos para competir y para dar la cara. Que va a ser muy complicado... Pues sí, va a ser. Pero qué mejor escenario que un Mundial contra uno de los mejores futbolistas de la historia: Messi; sino es que es el mejor", expresó Ochoa, en un vivo de Instagram que hizo con un actor mexicano, Eugenio Derbez.

Aunque al mismo tiempo, el Memo aseguró: "No me gusta a mí el, ‘oye, no quiero jugar contra tal porque es muy difícil’ o el, ‘quiero evitar a esta selección porque es muy complicada. No, yo creo que, al contrario, yo quiero jugar contra ellos en un Mundial. Quiero hacer un buen partido contra ellos. Queremos ganarles".

Ochoa le tapó un penal a Lewandowski en el 0-0 vs. Polonia (foto: EFE).

Pese a que ambos, Messi y Ochoa, son símbolos de sus respectivas selecciones y que han habido varios Argentina vs. México en los últimos años, en Qatar 2022 se dará la particularidad de que por primera vez ambos se verán las caras a nivel selecciones.

El balance de Leo contra el combinado azteca es positivo: cuatro triunfos y un empate, con tres goles (dos en amistosos y otro en Copa América) y dos asistencias. ¿Podrá estirar su racha contra el Memo?