La terminante decisión que tomaría Dinamarca con la FIFA tras la polémica por la cinta de capitán One Love

La polémica por los mensajes de las federaciones en el Mundial de Qatar 2022 no cesa. Es que la lucha por visibilizar los derechos humanos en el país donde se desarrolla la Copa del Mundo proviene de varios países, que quieren dejar su mensaje en la cancha para todo el planeta. La FIFA no lo permite, y el enfrentamiento con algunas asociaciones llegó a puntos insospechados: la Selección de Dinamarca tomaría la terminante decisión de irse de la entidad que regula el fútbol internacionalmente.

La federación de Dinamarca podría irse de la FIFA tras la polémica con el brazalete One Love.

Luego de que la FIFA amenazara con imponer sanciones deportivas a todas las selecciones que utilizaran en el Mundial de Qatar 2022 la cinta de capitán One Love en apoyo a la identidad de género, la federación danesa analiza pedirle a la UEFA su salida del organismo mundial.

El presidente y el CEO de la federación danesa, Jesper Möller y Jakub Jensen, expresaron al respecto: “No es una decisión que se haya tomado ahora. Hace tiempo que lo tenemos claro. Lo hemos estado discutiendo en la región nórdica desde agosto”. En ese sentido, Dinamarca podría no ser la única que decida separarse de la FIFA.

“Lo hemos vuelto a pensar ahora. Me imagino que puede haber desafíos si Dinamarca se va sola. Tenemos que pensar en la cuestión de cómo restaurar la confianza en la FIFA. Debemos evaluar lo que ha sucedido y luego debemos crear una estrategia, también con nuestros colegas nórdicos”, explicaron desde la federación.

Jensen dio a conocer cuáles fueron los castigos propuestos por la FIFA si uno de los capitanes salía al campo de juego con el brazalete LGBTQ: "Dijo que al menos sacaría una tarjeta amarilla a quien saliera con él. Se ha discutido si existe una base legal para sacar una tarjeta amarilla por eso, y la hay. La sanción pudo ser tarjeta amarilla, que el capitán no hubiera entrado al campo o que le pusieran otra sanción”.

El problema estalló cuando la FIFA avisó que habría sanciones a todas las selecciones que quisieran dar este tipo de mensajes dentro del campo de juego durante los partidos del Mundial. Así, siete equipos de Europa (Inglaterra, Países Bajos, Gales, Alemania, Bélgica, Suiza y la propia Dinamarca) se enfrentaron con la entidad que regula el fútbol mundial por esta decisión, que consideran contra los derechos humanos.

Desde Dinamarca aseguraron que no votarán por Gianni Infantino, el actual presidente, en las próximas elecciones de la FIFA: “Hay elecciones presidenciales en la FIFA. Hay 211 países en la FIFA y tengo entendido que el presidente actual tiene declaraciones de apoyo de 207 países. Dinamarca no está entre esos países. Y no lo vamos a estar”.

Qué dice el reglamento del Mundial sobre el brazalete One Love y otro tipo de mensajes

El reglamento del Mundial de Qatar 2022 explica en su articulo 24, que trata sobre el equipamiento de las selecciones, que "jugadores y oficiales tendrán prohibido mostrar mensajes políticos, religiosos o personales o lemas en cualquier idioma o forma en el uniforme, el equipamiento (bolsas de deporte, botelleros, botiquines, etc.) o en el propio cuerpo".

También el Reglamento de equipamiento de la FIFA indica en su apartado 13.8.1 que "en las fases finales el capitán de cada equipo llevará el brazalete de capitán que suministre la FIFA" y su Código Disciplinario prevé, en el apartado de infracciones y conductas ofensivas, que podrán imponerse medidas disciplinarias a quienes se sirvan "de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva" (art.11, 2 c).