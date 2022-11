La lapidaria respuesta a Luis Enrique de un jugador de Costa Rica, ofendido por su error: "Si piensa que somos sudamericanos..."

En uno de sus streamings previos a la presentación de la selección de España en el Mundial de Qatar 2022, con los cuales revolucionó completamente las redes sociales, Luis Enrique, entrenador de La Furia, causó mucha controversia luego de referirse a Costa Rica, a quien se cruzará en el debut, como un rival "sudamericano". A Francisco Calvo, defensor del combinado de Centroamérica, no le gustó nada esta declaración del DT español y, en la conferencia previa al partido, le saltó con los tapones de punta.

Francisco Calvo, de Costa Rica, duro contra Luis Enrique (foto: EFE).

"No tengo mucho que decir de eso que dijo Luis Enrique. Simplemente que si él piensa que Costa Rica es una selección sudamericana, su profesor de cultura no habrá sido el mejor...", escupió con ácido Calvo.

"Yo creo que uno debe ser una persona culta y saber que contra quién va a jugar, contra quién se va a enfrentar y en dónde es que está ese país", completó en su respuesta el futbolista de 30 años, que actualmente se desempeña en el Konyaspor de Turquía.

#Qatar2022 Costa Rica es de Sudamérica según Luis Enrique. pic.twitter.com/8PraFudF2u — Mundial Qatar2022 (@MundialQatarCR) November 19, 2022

Luego de que sus seguidores le preguntaran qué pensaba sobre el combinado tico como rival, Luis Enrique textualmente contestó: "Es una selección sudamericana, los jugadores sudamericanos saben a lo que juegan, saben lo que hacen y tienen un entrenador experimentado. Será difícil, seguro".

Al otro día, consciente de su furcio, el extécnico del Barcelona salió a pedir disculpas, pero estas se ve que igualmente no contentaron, al menos, a Calvo: "Claramente me he equivocado con la situación de Costa Rica cuando dije Sudamérica en vez de Centroamérica. No tiene perdón mi despiste porque hace unos años estuve de vacaciones allí. En la playa de Santa Teresa con mi familia nos lo pasamos muy bien. El eslogan de 'pura vida' lo llevan tatuado. Disfruté muchísimo de la gastronomía, del clima, hice surf".

España y Costa Rica abren su participación el Grupo E este miércoles, desde las 13.