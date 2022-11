El grosero error arbitral y del VAR que perjudicó a Canadá ante Bélgica

Un error escandaloso y de apuro. Grosero, imperdonable, sobre todo con el VAR como herramienta. Es que Canadá fue tremendamente perjudicada en su duelo contra Bélgica en el partido del Grupo F del Mundial de Qatar 2022, después de que no le cobraran un clarísimo penal a favor por un fuera de juego que no existió.

¿Cómo sucedió? Tras un pase hacia atrás de Eden Hazard, el balón le quedó a Tajon Buchanan, quien recuperaba la posición. El juez de línea de Mozambique Arsenio Maringule, en un insólito error, levantó el banderín mientras Buchanan recibía un pisotón del defensor belga Jan Vertonghen, cometiéndole un claro penal.

El árbitro principal, Janny Sikazwe, de Zambia, pitó tiro libre para los belgas aunque, por supuesto, la regla indica que no hay fuera de juego cuando la pelota es jugada deliberadamente por un rival. Después de unos segundos, el VAR no le indicó este error gravísimo a al juez y Canadá no tuvo a favor un nuevo penal, después de que Alphonso Davies fallara uno minutos antes.

Encima, cerca de los 38 minutos de juego y cuando el partido todavía estaba 0 a 0, Richie Laryea de Canadá ingresó al área de Bélgica y cayó tras un contacto con el volante Axel Witsel. Otra polémica, que esta vez el VAR resolvió con la decisión de no cobrar una falta.