Gustavo López, lapidario con Messi tras la dura derrota ante Arabia Saudita: "Fue..."

Gustavo López, reconocido periodista que estuvo comentando el debut de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 para Radio La Red, tuvo palabras muy duras hacia el capitán Lionel Messi una vez finalizada la dolorosa y sorpresiva caída 2-1 frente a Arabia Saudita.

Messi, en shock con la derrota vs. Arabia Saudita, al igual que todo un país.

Tras hacer un repaso por todos los puntos flacos del equipo de Scaloni en este martes negro, Gustavo López se detuvo en Messi y no se guardó nada: "Vinimos a ver el Mundial de Messi, que lo puede ser, pero no fue el partido de Messi; más allá de que hizo el gol de penal. Al minuto tuvo una y no la esquinó. Y después jugó como en el resto de los Mundiales... ¿no? Estuvo apagado, mirando el piso".

Leo fue quien adelantó 1-0 a la Argentina a los 10' con un gol de penal, cuando todo parecía indicar que se venía una jornada auspiciosa para el equipo de Scaloni. Sin embargo, al igual que el resto de sus compañeros, tuvo una actuación deslucida y hasta se lo vio un tanto lento de reacción en algunas jugadas.

Después del golpazo contra Arabia Saudita, Messi dio la cara ante los micrófonos y, pese a hacer una autocrítica, también dejó un mensaje de aliento para los próximos dos partidos de grupos: "Le digo a la gente que confíe. Obviamente es un golpe muy duro para todos porque no esperábamos arrancar de esta manera. Pero que confíe, que este grupo no los va a dejar tirados. Dependemos de nosotros".

El 0-0 posterior de Polonia vs. México fue un buen resultado para la Selección argentina, que quedó última del Grupo C al término de la primera jornada. El sábado 26/11 se juega una final ante los aztecas y el miércoles 30/11, otra frente a los polacos.