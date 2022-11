El crudo análisis de la Selección argentina (con el diario del martes)

Lo que pasó a la mañana fue durísimo...No creo que muchos estemos de muy buen humor hoy. Pero, seguramente, está insólita caída de la Selección argentina ante Arabia Saudita tenga múltiples explicaciones.

Muchas veces hemos escuchado decir que los mundiales duran 30 días y que levantan la copa los que llegan en mejores condiciones. Tal vez esta sea el primer punto que no juega a favor (hoy) de nuestra Selección. Arranco desde atrás: "Dibu" Martínez ataja en uno de los peores equipos del momento de la Liga de Inglaterra (marcha 12 entre 20 equipos y recibió 22 goles en 18 partidos). Nahuel Molina es uno de los jugadores más criticados de la actualidad del Atlético de Madrid. "Cuti" Romero no jugaba un partido oficial en Tottenham desde el 26/10 y es vox pópuli que llegó lesionado.

La Selección dejó una pálida imagen.

Si pasamos a la mitad de la cancha habrá que decir que Leandro Paredes no triunfó en PSG y que además juega poco y nada en Juventus (su nuevo club, el cual además no está teniendo un buen campeonato). Respecto a Rodrigo De Paul debo aclarar que no soy fanático de su juego y que tampoco atraviesa un buen momento en Atlético de Madrid (el jugador más silbado de los últimos dos partidos en su club). Hoy no le alcanzó sólo con ser amigo de Lionel Messi.

Si seguimos por “Papu” Gómez tendremos que decir que no es titular en un equipo que está en zona de descenso en España. Mientras que Ángel Di María llega de una lesión y tampoco está diez puntos (según la prensa que informa desde Qatar). La imagen de Messi fue parecida a la de otros mundiales, intentando y un tanto fastidiado (mirando al piso). Intentó la personal, pero ya no tiene la velocidad. Mientras que Lautaro Martínez definió bien en dos oportunidades (es un gran definidor y creo pieza clave en este equipo). Entraron bien (aunque sin descollar) Julián Álvarez y Enzo Fernández.

Todo esto que describo anteriormente tienen que ver con una posición clara que adoptó el cuerpo técnico antes de este Mundial. Aquí no fueron prioridad los momentos de los jugadores, si no que se respetó el proceso (algo súper entendible). Se dejó afuera a Agustín Rossi (por ejemplo) que fue el mejor jugador de Boca en el campeonato, para llevar a Franco Armani (de no un gran presente en River). Hoy no arrancó jugando Alexis Mac Allister (el jugador más regular del semestre de su equipo el Brighton) para dar lugar a Alejandro Gómez. Algo similar sucedió con Lisandro Martínez (dos veces elegido el "Jugador del Mes" en el Manchester United) quien dejó su lugar en la titularidad al lesionado Cuti Romero (lo pusieron por el apellido).

Messi apareció poco y se fue diluyendo.

Hoy no vimos un equipo con grandes respuestas físicas y menos aún con ideas para alternar. Nos ganó un conjunto que tira el "achique" (les tuve que explicar a mis hijos que así jugaba la Argentina de Menotti hace 45 años).

Finalmente habrá que decir que Argentina no tiene mucho más que esto. No hay grandes jugadores que no hayan sido incluidos en la lista final y menos "tapados" para discutir. Hace años que nuestra selección y nuestro "potrero" no tienen más de cinco jugadores participando en equipos de la élite mundial. Y seguramente esa sea otra de las causas. Diego pudo en el 86' y Messi casi lo hace en el 2014, pero los cracks siempre mejoran cuando están rodeados por otros cracks...

La Selección tiene un gran cuerpo técnico (Scaloni, Aimar, Samuel y muchos más) y tiene cuatro días por delante para cambiar. También tiene a Messi y eso es un montón… Ojalá que todos los asados que se van a "prender" el sábado terminen con un lindo brindis. Demos vuelta esta página y confiemos en que este golpe de hoy pueda cambiar todo lo mencionado anteriormente en este análisis. Y ojalá que el diario (y la crónica) del sábado sean más divertidos que esta del martes....