Cristiano rompió el silencio tras la rescisión de contrato con el Manchester United: "Sentía que..."

Luego de las explosivas declaraciones que hizo Cristiano Ronaldo días antes de que comenzara el Mundial de Qatar 2022, destrozando al DT del Manchester United y a los dirigentes, el club inglés comunicó este martes la rescisión del contrato de CR7, con efecto inmediato. En paralelo, ambas partes admitieron que se trató de un "mutuo acuerdo". Por su parte, el portugués anunció la noticia a través de sus redes sociales.

"De acuerdo con las conversaciones que mantuvimos con el Manchester United, hemos mutuamente acordado la finalización temprana de nuestro contrato. Amo al Manchester United y a sus hinchas, eso nunca cambiará. Sin embargo, sentía que era el momento justo para encarar un nuevo desafío. Le deseo el mejor de los éxitos al equipo en lo que resta de la temporada y para el futuro", completó Cristiano en su comunicado.

“Me siento traicionado porque me convirtieron en la oveja negra. No sólo el entrenador, hay dos o tres más que me quieren fuera del club. Jamás tendré respeto por el técnico si él no me lo tiene a mí. El United se quedó en el tiempo. Creo que los hinchas deberían saber la verdad. Quiero lo mejor para el United, para eso volví. Pero hay cosas dentro que no nos ayudan a alcanzar el nivel top, como el del City, Liverpool e incluso ahora el Arsenal", había dicho CR7 una semana antes del inicio del Mundial.

Se terminó el segundo ciclo de CR7 en el Manchester United.

La relación era insostenible y se terminó rompiendo a mitad de temporada. Luego de la Copa del Mundo, a sus casi 38 años, Cristiano Ronaldo deberá buscarse club para el 2023.