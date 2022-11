Bombazo sobre Cristiano Ronaldo a horas de su debut en el Mundial

Luego de sus explosivas declaraciones, las cuales no cayeron para nada bien en Inglaterra, Manchester United comunicó oficialmente el futuro de Cristiano Ronaldo. La institución inglesa aseguró que, de mutuo acuerdo, el delantero que se encuentra a punto de disputar su quinta Copa del Mundo no seguirá siendo jugador del elenco dirigido por el neerlandés Erik Ten Hag.

Cristiano Ronaldo dejará Manchester United de manera inmediata y por mutuo acuerdo.



El club le agradece su contribución a lo largo de sus estadías en Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) November 22, 2022

En su página web, los Diablos Rojos dieron a conocer la noticia sobre el Bicho: "El club agradece la inmensa contribución del jugador durante sus dos etapas en Manchester United, donde tuvo la posibilidad de marcar 145 goles en 346 partidos jugados, y también le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro".

Además, en el comunicado publicado, la institución inglesa mostró un gran apoyo sobre la figura de Ten Hag: "Manchester United continuará enfocado en el progreso que el equipo ha logrado bajo la conducción de Erik ten Hag para llegar al éxito dentro de la cancha".

Cristiano aseguró días atrás que está enfocado en el Mundial de Qatar 2022, el quinto de su carrera, aunque criticó a los Diablos Rojos, al que acusarlos de forzar su salida. “Me siento traicionado porque me convirtieron en la oveja negra. No sólo el entrenador, hay dos o tres más que me quieren fuera del club", había declarado Ronaldo a la cadena Sky Sports.

"Creo que los hinchas deberían saber la verdad. Quiero lo mejor para el United, para eso volví. Pero hay cosas dentro que no nos ayudan a alcanzar el nivel top, como el del City, Liverpool e incluso ahora el Arsenal", criticó el portugués, que después del Mundial buscará otro equipo que participe en la Champions League.