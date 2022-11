Messi despejó todas las dudas con una sincera frase a horas del debut ante Arabia: "Me siento..."

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, se encargó hoy de despejar todas las dudas al afirmar que llega "en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico" al debut en el Mundial de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita, luego de haber encendido las alarmas en los últimos días por entrenarse de forma diferenciada.

"Me siento muy bien físicamente. Creo que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema. Entrené diferenciado porque tenía un golpe, pero no hay nada raro. Fue por precaución", expresó.

#Qatar2022 Lionel Messi uD83CuDF99?: "Me siento con muchas ganas, ilusionado. Intentaremos hacer el mejor partido para arrancar con los tres puntos". — Selección Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Argentina) November 21, 2022

Sus expectativas. "Me siento con muchas ganas e ilusionado con este nuevo comienzo de la Copa del Mundo. A la hora que empiece el partido cada uno va a querer lo mejor para su selección e intentaremos hacer el mejor partido para arrancar de la mejor manera y obteniendo los tres puntos. No sé si es el momento más feliz de mi carrera. Me agarra con otra edad y más maduro. Hoy disfruto mucho más de todo esto, antes no lo pensaba. A veces pasaban por desapercibidas muchas cosas que me pasaban y hoy soy más consciente".

Cómo afronta Messi su quinto Mundial. "Diferente es el momento quizá. Es otro momento de temporada, llegamos distinto físicamente. Nos toca jugar muy rápido, sabíamos que iba a ser así. Estamos preparados, llegamos bien. Siempre es especial jugar un Mundial, el comienzo. Siempre agarré ritmo y me sentí cómodo cuando más jugaba y minutos tenía. Eso fue lo que intenté para llegar acá, no hice nada especial. Me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera"

El partido de mañana. "Este grupo viene creciendo partido a partido y se siente muy bien en lo grupal. Eso lo refleja dentro del terreno de juego. Esperamos un partido difícil, pero vamos a jugar como lo venimos haciendo, ir a buscar del partido desde el inicio y respetar al rival".

Leo está bien.

Comparó este equipo con el del 2014. "No sé si llegamos mejor, pero está claro que venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Que la gente no esté tan ansiosa y tan pendiente de los resultados, sino disfrutando del momento de la Selección. Este grupo me recuerda mucho al de 2014, que era muy unido y tenía claro lo que hacía dentro de la cancha".

El mensaje a sus compañeros. "Lo que me lleva a seguir intentándolo es la ilusión, las ganas y el querer siempre más. Siempre hay que intentarlo, sea lo que sea, y no quedarse con las ganas. No sabemos nunca si vamos a poder jugar otro Mundial, les digo a mis compañeros que disfruten de la experiencia al máximo, de la gente y el partido".