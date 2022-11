La urgente decisión que tomó Manchester United sobre el futuro de Alejandro Garnacho

Manchester United no quiere que su gran joya sea tentado por cualquier gigante europeo y tomó una urgente decisión para blindar a Alejandro Garnacho. Según informaron medios ingleses, los Red Devils están dispuestos a multiplicar por 10 el salario del atacante de 18 años que pasaría de cobrar 5.000 libras semanales a 50.000, unos 9,6 millones de pesos argentinos.

El actual contrato del juvenil tiene duración hasta mediados de 2023, por lo que el United tendría intenciones de presentarle la nueva propuesta antes del mes de enero. En la presente temporada Garnacho suma algo más de 300 minutos en el primer equipo del United, con 2 goles y 2 asistencias que fueron claves en sus respectivos partidos.

Garnacho y Scaloni en la Selección argentina.

Garnacho, que llegó a Manchester a mediados del 2021, desde el Atlético de Madrid, por 420 mil libras, estivo envuelto en algunas polémicas que tenían que ver con la Selección argentina. El pibe soñó hasta último momento con estar en el Mundial de Qatar y likeó un posteo que aseguraba no haber sido convocado por "ser español".

Ante esto, Javier Mascherano, actual DT de la Sub 20, salió en su defensa y explicó: "La primera vez que lo trajimos en marzo y después cuando fuimos a Toulón tuvo un comportamiento espectacular. Es un chico respetuoso, formó un grupo muy lindo con los chicos que juegan en Argentina y no los conocía. La verdad que no sé por qué dicen lo que dicen, pero con nosotros tuvo un comportamiento y predisposición 10 puntos", aseguró el excapitán albiceleste.

Otro que lo bancó fue el Kun Agüero durante uno de sus stream: "Es difícil, es difícil. Yo creo que influye mucho el entorno. ¿Pidió disculpas? Yo no sé si pidió disculpas o qué. Pero alguien le tendría que haber dicho: ‘No hagas eso’. Lo hizo en el momento, de caliente. Creo que no lo hizo de malo. Es pibe. Supongo que no lo va a hacer más".