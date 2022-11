La fuerte conferencia del Tata Martino antes del debut de México: "En los momentos malos..."

Otra vez a defenderse de las críticas. En una conferencia de prensa caliente, el técnico de la Selección de México, Gerardo "Tata" Martino, se refirió al partido contra Polonia que abrirá la participación de su equipo en el Mundial de Qatar 2022 y a la relación con los hinchas, que no aprueban su gestión.

"En los momentos malos todo lo hace peor y en los momentos buenos contamina. Uno entiende la importancia de las redes sociales. En muchos casos es negativa, en otros contaminante. Mientras estemos con la cabeza en el partido, enfocados en lo que tenemos que hacer bien, es mejor, mantenerse al margen de lo que se dice", aseguró Martino.

El entrenador de la Selección de México reconoció el mal momento que vive el equipo con los hinchas y explicó: "Nada de esto se modificó en el ultimo tiempo y no creo que podamos resolver esta situación desde una conferencia de prensa. La principal responsabilidad de lo que generamos es nuestra. Nosotros tenemos que ilusionar a nuestra gente. Ahora tenemos que ver cuál es el rol de ustedes en esto. Porque la Selección ha jugado bien y eso no se visibilizaba. Si ganamos y lo hacemos bien vamos a poder modificar lo que piensa la gente".

El equipo mexicano debutará este martes desde las 16hs contra Polonia, en un partido que a priori es absolutamente clave para la definición del Grupo C, el de Argentina.

"Lo que siempre tratamos de hacer es estar todo un país en la misma sintonía. Llegamos acá, no lo pudimos lograr, pero estamos tratando de hacernos fuertes. Esta selección es muy fuerte de las puertas para adentro. No sé si lo de afuera...", se preguntó Martino, consciente de las diferencias entre el plantel y los hinchas.

"La expectativa nuestra es poder jugar los tres partidos de la misma forma. Y eso no depende solo de nosotros, y de lo que haga el rival y si nosotros o el rival va a tener supremacía en el juego. Ahora nos ocupamos de Polonia. El primer partido resume mucho de lo que pueda pasar. Encamina el camino de la selección hacia uno u otro lado. Es posible, por las características del grupo, creo que va a ser aún más decisivo este partido", afirmó el técnico.

Por otra parte, se refirió al trabajo de Gustavo Alfaro en Ecuador: "Es un gran tipo, le deseo lo mejor. Nos puso muy contento el triunfo de Ecuador. Tengo debilidad con las personas que crecimos como entrenadores y prácticamente venimos del mismo lugar. Sé todo lo que trabajó desde Atlético Rafaela hasta llegar acá. Así que todo lo que le pase de bueno va a ser bienvenido".

Sobre la forma de jugar de Polonia, el primer rival en el Mundial de Qatar 2022, Martino expresó: "Ninguno de estos sistemas modifica el sistema de Polonia. Nosotros tenemos que saber que los jugadores reconozcan el esquema táctico y se preparen para distintos esquemas. Pero el estilo de Polonia es uno solo".

"El partido de mañana es de especial importancia para lo que pase en el grupo. El entusiasmo, la ilusión, es la misma que pasé en Sudáfrica 2010. No estoy de una manera diferente a aquel momento", opinó el técnico de la Selección de México.

Siempre sobre el rival de este martes, Martino analizó: "Polonia solo tiene una forma de jugar. Esperar e ir al espacio. Por eso digo que el partido con Suecia podría darse mañana. El rival no nos hizo daño en las transiciones. Cuando uno vez que lo que propone el rival no se da. El primer gol fue fortuito. Nosotros creo que resolvimos bien. Incluso en la pelota parada porque el gol viene del rebote de una pelota parada. Tenemos que buscar los cuatro o cinco argumentos que tiene Polonia para neutralizarlo sin que nos deje salir adelante".

Además, no quiso dar precisiones sobre la Selección argentina: "De Argentina hablaremos cuando sea el momento. El grupo es complejo porque hay equipos como Argentina que parten como candidatos no solo para el grupo sino también para el tipo de torneo".

Por otro lado, avisó: "En una mala eliminatoria nosotros fuimos primeros, solo por goles no salimos primeros. Desde el verano hemos jugado partidos buenos, pero los resultados no acompañaron en los amistosos. La búsqueda está en que al rendimiento lo acompañe el resultado porque en una competencia como ésta podés sentir que estás haciendo todo bien, mejor que el rival, pero si el partido no lo ganás te quedás afuera".

"Yo hablé de lo que hablé con Canadá y Estados Unidos y dije que fueron los peores partidos. Yo no creo que le faltó intensidad al equipo en los últimos partidos. Si usted cree que al equipo le faltó intensidad es su opinión no se lo voy a poder hacer cambiar", contó Martino.

Finalmente, no quiso dar precisiones sobre el equipo que pondrá este martes: "El 9 lo tengo definido y como siempre hago no voy a dar el equipo. La lista la di en el momento que la FIFA me dijo que tenía que dar la nómina. No había motivo para apurarme. Pero eso pienso yo, otros entrenadores las dieron antes. Yo me tomé el tiempo que necesitaba (por la convocatoria de Raúl Jiménez)".