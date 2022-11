El sorpresivo palazo del Kun Agüero a la AFA desde Qatar: “Que me lo digan en la cara”

No todos es color de rosas en la Selección argentina. Pese a que todos los jugadores están a disposición de Lionel Scaloni para el debut en el Mundial de Qatar 2022, Sergio Agüero sorprendió con una fuerte declaración contra la AFA en las últimas horas.

El Kun está en la cita mundialista como parte del equipo de Star+, servicio en el que hace "watch party" (reaccionar a un partido junto al público) de los partidos. Además, ya hizo transmisiones de Twitch con varios excompañeros de su carrera, como Rodri y Sergio Busquets de España. Sin embargo, el exdelantero dejó las risas a un lado y disparó contra la concentración argentina: "No pude ver a la Selección todavía. Pero bueno... Vamos a ver. Está todo medio raro"

La queja de Agüero pasa porque, desde la AFA, no le dieron el permiso para ingresar al lugar donde descansan sus excompañeros de Selección: "No es que no me dejaron. Supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me suena medio raro. Me suena raro que tarden tres o cuatro días. Yo hablo, pregunté, viene de arriba. Después veo que otros están ahí adentro. No es culpa de los chicos, hablo con ellos y sigo en el grupo de Whatsapp", exclamó.

"Es raro que no te hagan una credencial rápido. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Qué sé yo... La AFA", disparó después en charla con Jerónimo Freixas y Josefina De Cabo, dos influencers muy futboleros conocidos como La pareja del Mundial. Además, Agüero arremetió aún más fuerte: "Te da bronca que otros llegan el mismo día del viaje y de repente están ahí. Mandé un mensaje bien. Si no quieren que vaya, está todo bien, que me lo digan en la cara".

"Nunca le hice mal a nadie. Siempre me porté bien. Capaz hay gente que no le gusta que le diga las cosas malas. La cosa es media rara", advirtió el Kun. Luego, aseguró que no quiere generar distracciones antes del debut de la Selección ante Arabia Saudita: "Mañana juegan. No voy a ir a molestar. Voy a esperar a que termine todo. Quería ir antes, a desearles suerte. Es rara la situación. Somos Argentina y hay muchas cosas que tenemos que aprender. No tengo problemas en decirlo. La cosa es medio rara, extraña".

Por último, Agüero, visiblemente molesto, aseguró que lo invitaron a la concentración de España, también dentro de la Universidad de Doha, pero que rechazó porque primero quiere ir a ver sus excompañeros: "Mirá si voy a España y todavía no fui a ver a mis compañeros. Estoy esperando que alguien de ahí me llame y me diga algo, de la AFA", cerró.